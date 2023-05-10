https://ria.ru/20230510/putin-1870781859.html

В Китае назвали три идеи, которыми Путин объединил Россию на Дне Победы

В Китае назвали три идеи, которыми Путин объединил Россию на Дне Победы - РИА Новости, 10.05.2023

В Китае назвали три идеи, которыми Путин объединил Россию на Дне Победы

Китайский обозреватель Сун Чжунпин назвал парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне самым изысканным, передает портал Sohu. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:59

2023-05-10T13:59

2023-05-10T13:59

россия

китай

украина

день победы

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китайский обозреватель Сун Чжунпин назвал парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне самым изысканным, передает портал Sohu.По словам эксперта, парад 2023 года вышел за пределы воображения многих людей, отдельно он выделил обращение президента России Владимира Путина. Сун Чжунпин заметил, что основными темами речи стали уверенность, отвага и решимость.Обозреватель также подчеркнул, что российский лидер провел военный парад, чтобы укрепить боевой дух армии, успокоить людей и объединить россиян по всей стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, китай, украина, день победы, владимир путин, в мире