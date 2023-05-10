В Китае назвали три идеи, которыми Путин объединил Россию на Дне Победы
Китайский обозреватель назвал парад Победы в Москве самым изысканным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Китайский обозреватель Сун Чжунпин назвал парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне самым изысканным, передает портал Sohu.
По словам эксперта, парад 2023 года вышел за пределы воображения многих людей, отдельно он выделил обращение президента России Владимира Путина. Сун Чжунпин заметил, что основными темами речи стали уверенность, отвага и решимость.
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"Уверенность — это уверенность в победе в военном конфликте; отвага — это смелость провести военный парад, невзирая на удары со стороны Украины и ее угрозы, влияющие на народную мораль; решимость же означает столь же твердое намерение организовать парад, как и решимость удерживать передовую", — полагает Сун Чжунпин.
Обозреватель также подчеркнул, что российский лидер провел военный парад, чтобы укрепить боевой дух армии, успокоить людей и объединить россиян по всей стране.
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