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Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево - РИА Новости, 10.05.2023
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12:49 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/putin-1870763947.html
Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево
Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево - РИА Новости, 10.05.2023
Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проводит встречи и внутренние совещания, в том числе примет доклад ивановского губернатора,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:49
2023-05-10T12:49
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
станислав воскресенский
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проводит встречи и внутренние совещания, в том числе примет доклад ивановского губернатора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Огарево, сегодня спокойный рабочий день, такой рутинный без каких-то крупных публичных мероприятий: встречи, внутренние совещания, рабочие доклады. Один из них будет посвящен, региональной проблематике", - сказал Песков. Он отметил, что сегодня будет у Путина на докладе губернатор Ивановкой области Станислав Воскресенский. "Путин продолжает заниматься региональные делами регулярно", - заключил Песков.
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, станислав воскресенский
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Станислав Воскресенский
Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево

Песков: Путин работает в Ново-Огарево, примет доклад губернатора Ивановской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проводит встречи и внутренние совещания, в том числе примет доклад ивановского губернатора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин работает в Огарево, сегодня спокойный рабочий день, такой рутинный без каких-то крупных публичных мероприятий: встречи, внутренние совещания, рабочие доклады. Один из них будет посвящен, региональной проблематике", - сказал Песков.
Он отметил, что сегодня будет у Путина на докладе губернатор Ивановкой области Станислав Воскресенский.
"Путин продолжает заниматься региональные делами регулярно", - заключил Песков.
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