https://ria.ru/20230510/putin-1870763947.html

Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево

Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево - РИА Новости, 10.05.2023

Путин в среду примет доклад ивановского губернатора в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проводит встречи и внутренние совещания, в том числе примет доклад ивановского губернатора,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:49

2023-05-10T12:49

2023-05-10T12:49

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

станислав воскресенский

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду работает в Ново-Огарево, проводит встречи и внутренние совещания, в том числе примет доклад ивановского губернатора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин работает в Огарево, сегодня спокойный рабочий день, такой рутинный без каких-то крупных публичных мероприятий: встречи, внутренние совещания, рабочие доклады. Один из них будет посвящен, региональной проблематике", - сказал Песков. Он отметил, что сегодня будет у Путина на докладе губернатор Ивановкой области Станислав Воскресенский. "Путин продолжает заниматься региональные делами регулярно", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, станислав воскресенский