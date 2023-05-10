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"Проиграли схватку": Пушков заявил о новой реальности для США
"Проиграли схватку": Пушков заявил о новой реальности для США - РИА Новости, 10.05.2023
"Проиграли схватку": Пушков заявил о новой реальности для США
Заявление США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не может изменить новую реальность, такое мнение высказал сенатор Алексей... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T03:43
2023-05-10T03:43
2023-05-10T10:17
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башар асад
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Заявление США о том, что Сирия не заслуживает возвращения в Лигу арабских государств, не может изменить новую реальность, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее стало известно, что главы МИД ЛАГ приняли решение о возвращении Сирии в организацию после более чем десятилетнего перерыва. Представитель Госдепартамента Ведант Патель раскритиковал это решение, заявив, что Сирия не заслуживает возобновления членства в Лиге арабских государств."Заявление США, что Сирия "не заслуживает" такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию", — написал сенатор в своем Telegram-канале.По мнению Пушкова, восстановление членства Сирии в региональной организации дезавуирует заявления 2011 года некоторых западных и арабских лидеров о неизбежности отставки президента Башара Асада.Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным.
https://ria.ru/20230509/siriya-1870679170.html
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в мире, сирия, сша, цены на нефть, алексей пушков, башар асад, лаг, лига арабских государств
В мире, Сирия, США, Цены на нефть, Алексей Пушков, Башар Асад, ЛАГ, Лига арабских государств
"Проиграли схватку": Пушков заявил о новой реальности для США
Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность