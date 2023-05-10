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Бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma - РИА Новости, 10.05.2023
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19:16 10.05.2023 (обновлено: 19:20 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/puma-1870887591.html
Бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma
Бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma - РИА Новости, 10.05.2023
Бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma
Бюджетный комитет бундестага в среду одобрил закупку 50 боевых машин пехоты Puma, сообщило министерство обороны ФРГ. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:16
2023-05-10T19:20
в мире
германия
кристина ламбрехт
бундестаг германии
нато
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага в среду одобрил закупку 50 боевых машин пехоты Puma, сообщило министерство обороны ФРГ. В конце апреля издание Bild am Sonntag сообщало, что в министерстве обороны Германии намерены приобрести 50 БМП Puma для нужд немецкой армии, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой. По информации Bild, министерство планирует в ближайшем будущем подписать с оборонными концернами договор на покупку 50 БМП данной модели стоимостью в 1,5 миллиарда евро и дополнительное изготовление 150 машин для продажи партнерам по НАТО. Средства для оплаты министерство планируют получить из специального фонда для модернизации бундесвера размером в 100 миллиардов евро. Ранее оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что будут модернизированы более 140 бронированных боевых машин Puma. Год назад бывшая министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что более половины из 350 боевых машин пехоты Puma на вооружении бундесвера находится не в боевой готовности. В декабре после сообщений о выходе из строя всех 18 принимавших участие в учениях машин Puma она не исключила полного отказа от дальнейших заказов на производство данного типа боевых машин.
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в мире, германия, кристина ламбрехт, бундестаг германии, нато
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт, Бундестаг Германии, НАТО
Бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma

Минобороны ФРГ сообщило, что бундестаг одобрил закупку пятидесяти боевых машин пехоты Puma

© Фото : U.S. Army / Capt. Xeriqua GarfinkelБоевая машина пехоты Puma
Боевая машина пехоты Puma - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : U.S. Army / Capt. Xeriqua Garfinkel
Боевая машина пехоты Puma. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Бюджетный комитет бундестага в среду одобрил закупку 50 боевых машин пехоты Puma, сообщило министерство обороны ФРГ.
«
"Бюджетный комитет одобрил закупку 50 боевых машин пехоты Puma. Эта система вооружения заменит более чем 50-летнюю боевую машину пехоты Marder. Министр обороны (ФРГ Борис) Писториус приветствует это решение", - говорится в официальном аккаунте министерства в Twitter.
В конце апреля издание Bild am Sonntag сообщало, что в министерстве обороны Германии намерены приобрести 50 БМП Puma для нужд немецкой армии, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой.
По информации Bild, министерство планирует в ближайшем будущем подписать с оборонными концернами договор на покупку 50 БМП данной модели стоимостью в 1,5 миллиарда евро и дополнительное изготовление 150 машин для продажи партнерам по НАТО. Средства для оплаты министерство планируют получить из специального фонда для модернизации бундесвера размером в 100 миллиардов евро.
Ранее оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что будут модернизированы более 140 бронированных боевых машин Puma. Год назад бывшая министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что более половины из 350 боевых машин пехоты Puma на вооружении бундесвера находится не в боевой готовности. В декабре после сообщений о выходе из строя всех 18 принимавших участие в учениях машин Puma она не исключила полного отказа от дальнейших заказов на производство данного типа боевых машин.
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