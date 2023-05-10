https://ria.ru/20230510/prizyv-1870840313.html
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы - РИА Новости, 10.05.2023
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:51
2023-05-10T16:51
2023-05-10T17:37
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2023 году
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте.
В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.
Призыв на военную службу в России