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Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз - РИА Новости, 10.05.2023
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз
Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:51
2023-05-10T14:51
2023-05-10T14:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
технологии
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса.Приложение было разработано и стало доступно на платформе AppStore в 2022 году. С его помощью можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта "А" в пункт "Б" и узнать точное время прибытия транспорта на остановку."Сейчас в приложении доступны 1,8 тысячи автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тысячи принадлежат "Мострансавто", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
https://ria.ru/20230504/narusheniya-1869712000.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто, технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Технологии