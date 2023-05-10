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Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
14:51 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/prilozhenie-1870798007.html
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз - РИА Новости, 10.05.2023
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз
Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:51
2023-05-10T14:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
технологии
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса.Приложение было разработано и стало доступно на платформе AppStore в 2022 году. С его помощью можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта "А" в пункт "Б" и узнать точное время прибытия транспорта на остановку."Сейчас в приложении доступны 1,8 тысячи автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тысячи принадлежат "Мострансавто", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
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московская область (подмосковье), мострансавто, технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто, Технологии

Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз

© Фото : Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПриложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз
Приложение Транспорт Подмосковья скачали более 75 тысяч раз - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса.
Приложение было разработано и стало доступно на платформе AppStore в 2022 году. С его помощью можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта "А" в пункт "Б" и узнать точное время прибытия транспорта на остановку.
"Сейчас в приложении доступны 1,8 тысячи автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тысячи принадлежат "Мострансавто", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
Мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МострансавтоТехнологии
 
 
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