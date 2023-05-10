https://ria.ru/20230510/prilozhenie-1870798007.html

Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз

Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз - РИА Новости, 10.05.2023

Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тысяч раз

Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:51

2023-05-10T14:51

2023-05-10T14:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870796014_0:166:1081:774_1920x0_80_0_0_054bef591d1f3858d40111174e14544f.jpg

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российское приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75,5 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтрнаса.Приложение было разработано и стало доступно на платформе AppStore в 2022 году. С его помощью можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта "А" в пункт "Б" и узнать точное время прибытия транспорта на остановку."Сейчас в приложении доступны 1,8 тысячи автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тысячи принадлежат "Мострансавто", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

https://ria.ru/20230504/narusheniya-1869712000.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мострансавто, технологии