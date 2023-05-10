https://ria.ru/20230510/prilepin-1870836166.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии - РИА Новости, 10.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии
Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина остается стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:41
2023-05-10T16:41
2023-05-10T16:57
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина остается стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе."Состояние Захара Прилепина остается стабильным", - сказали в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_13b4778fe3aefb27c90b5cc2539575cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область
Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область
Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии
Пресс-служба Прилепина рассказала, что состояние раненого писателя остается стабильным