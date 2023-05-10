https://ria.ru/20230510/prilepin-1870836166.html

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии - РИА Новости, 10.05.2023

Пресс-служба Прилепина рассказала о его состоянии

Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина остается стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:41

2023-05-10T16:57

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Состояние сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина остается стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе."Состояние Захара Прилепина остается стабильным", - сказали в пресс-службе.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног.

https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

нижегородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область