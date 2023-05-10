https://ria.ru/20230510/prilepin-1870805234.html

Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину

Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину - РИА Новости, 10.05.2023

Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:10

2023-05-10T15:10

2023-05-10T15:10

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

захар прилепин

борский район

подрыв автомобиля захара прилепина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве автомобиля писателю Захару Прилепину и подготовила к лечению в условиях стационара. Он отметил, что первой на месте происшествия оказалась фельдшер скорой медицинской помощи Борской центральной районной больницы Наталья Викторовна Волкова. "Спасибо, доктор, за ваш профессионализм и душевное тепло. В Вашем лице выражаю слова благодарности всей экстренной службе реагирования", - заявил министр здравоохранения региона. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html

нижегородская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, захар прилепин, борский район, подрыв автомобиля захара прилепина