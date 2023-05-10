Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину
Нижегородские власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину
© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве автомобиля писателю Захару Прилепину и подготовила к лечению в условиях стационара.
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"Сегодня работаю в Борском районе. И первое, что надо было сделать - поблагодарить наших медиков, которые участвовали в оказании экстренной медицинской помощи после взрыва в поселке Пионерский. Они летели по проселочным дорогам, они быстро принимали правильные решения по тактике необходимых действий, они смогли в кратчайшие сроки подготовить пациента к следующему этапу лечения уже в условиях стационара", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что первой на месте происшествия оказалась фельдшер скорой медицинской помощи Борской центральной районной больницы Наталья Викторовна Волкова. "Спасибо, доктор, за ваш профессионализм и душевное тепло. В Вашем лице выражаю слова благодарности всей экстренной службе реагирования", - заявил министр здравоохранения региона.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.