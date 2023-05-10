Рейтинг@Mail.ru
Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/prilepin-1870805234.html
Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину
Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину - РИА Новости, 10.05.2023
Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:10
2023-05-10T15:10
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
захар прилепин
борский район
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227437_340:455:2728:1798_1920x0_80_0_0_60f876f41523f348ddffbddf059ae45d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве автомобиля писателю Захару Прилепину и подготовила к лечению в условиях стационара. Он отметил, что первой на месте происшествия оказалась фельдшер скорой медицинской помощи Борской центральной районной больницы Наталья Викторовна Волкова. "Спасибо, доктор, за ваш профессионализм и душевное тепло. В Вашем лице выражаю слова благодарности всей экстренной службе реагирования", - заявил министр здравоохранения региона. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230509/prilepin-1870627087.html
нижегородская область
борский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227437_324:172:2823:2047_1920x0_80_0_0_30f56e6464d6b30c61ba5cc8323b35ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, захар прилепин, борский район, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Захар Прилепин, Борский район, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину

Нижегородские власти поблагодарили фельдшера скорой, оказавшую первую помощь Прилепину

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
Перейти в медиабанк
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил фельдшера Наталью Волкову, которая оказала первую помощь раненному при подрыве автомобиля писателю Захару Прилепину и подготовила к лечению в условиях стационара.
«
"Сегодня работаю в Борском районе. И первое, что надо было сделать - поблагодарить наших медиков, которые участвовали в оказании экстренной медицинской помощи после взрыва в поселке Пионерский. Они летели по проселочным дорогам, они быстро принимали правильные решения по тактике необходимых действий, они смогли в кратчайшие сроки подготовить пациента к следующему этапу лечения уже в условиях стационара", - написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что первой на месте происшествия оказалась фельдшер скорой медицинской помощи Борской центральной районной больницы Наталья Викторовна Волкова. "Спасибо, доктор, за ваш профессионализм и душевное тепло. В Вашем лице выражаю слова благодарности всей экстренной службе реагирования", - заявил министр здравоохранения региона.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Его пресс-служба также сообщала, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Нижегородский губернатор разместил видео с Прилепиным из больницы
9 мая, 14:46
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьЗахар ПрилепинБорский районПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала