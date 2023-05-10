https://ria.ru/20230510/predosterezhenie-1870748366.html

Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение

Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение - РИА Новости, 10.05.2023

Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение

УФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на Украине, сообщила пресс-служба управления. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:40

2023-05-10T11:40

2023-05-10T11:40

происшествия

республика башкортостан

общество

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УФА, 10 мая – РИА Новости. УФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на Украине, сообщила пресс-служба управления. "УФСБ России по Республике Башкортостан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к компетенции органов безопасности, жителю Аургазинского района 2003 года рождения объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек с сентября 2022 года по настоящее время намеревался перейти на сторону украинских войск для участия в боевых действиях против России. Силовики также предупредили молодого человека, что возбудят уголовное дело, если он не откажется от своих намерений, добавили в пресс-службе УФСБ.

https://ria.ru/20230424/vsu-1867314244.html

республика башкортостан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан, общество