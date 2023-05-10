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Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение - РИА Новости, 10.05.2023
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11:40 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/predosterezhenie-1870748366.html
Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение
Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение - РИА Новости, 10.05.2023
Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение
УФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на Украине, сообщила пресс-служба управления. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:40
2023-05-10T11:40
происшествия
республика башкортостан
общество
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УФА, 10 мая – РИА Новости. УФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на Украине, сообщила пресс-служба управления. "УФСБ России по Республике Башкортостан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к компетенции органов безопасности, жителю Аургазинского района 2003 года рождения объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек с сентября 2022 года по настоящее время намеревался перейти на сторону украинских войск для участия в боевых действиях против России. Силовики также предупредили молодого человека, что возбудят уголовное дело, если он не откажется от своих намерений, добавили в пресс-службе УФСБ.
https://ria.ru/20230424/vsu-1867314244.html
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происшествия, республика башкортостан, общество
Происшествия, Республика Башкортостан, Общество
Жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину, объявили предостережение

ФСБ объявила предостережение жителю Башкирии, собиравшемуся воевать за Украину

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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УФА, 10 мая – РИА Новости. УФСБ по Башкирии объявило предостережение местному жителю, который намеревался воевать против России на Украине, сообщила пресс-служба управления.
"УФСБ России по Республике Башкортостан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к компетенции органов безопасности, жителю Аургазинского района 2003 года рождения объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, молодой человек с сентября 2022 года по настоящее время намеревался перейти на сторону украинских войск для участия в боевых действиях против России.
Силовики также предупредили молодого человека, что возбудят уголовное дело, если он не откажется от своих намерений, добавили в пресс-службе УФСБ.
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