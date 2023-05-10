https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870688082.html

Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы

Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы - РИА Новости, 10.05.2023

Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы

Главы почти всех аккредитованных в Катаре дипломатических миссий стран СНГ посетили празднование по случаю 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T02:48

2023-05-10T02:48

2023-05-10T02:48

катар

доха

снг

день победы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg

ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Главы почти всех аккредитованных в Катаре дипломатических миссий стран СНГ посетили празднование по случаю 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое провел в Дохе Координационный совет организаций российских соотечественников, сообщил российский посол Дмитрий Догадкин. Его выступление открыло посвященный Дню Победы вечер памяти под названием "Женское лицо войны". "Очень символично, что среди нас присутствуют руководители дипломатических миссий практически всех стран СНГ, которые здесь аккредитованы. Это была общая победа всех республик Советского Союза, всех народов, всех религиозных конфессий, и каждый народ внес свой вклад в великую победу", - отметил Догадкин. В День Победы проживающие в Катаре россияне вспоминали о тех женщинах в их семьях, которые прошли войну, воевали на фронте и трудились в тылу. Они рассказывали истории их жизней и показывали семейные фотографии. Российские женские песенные коллективы исполнили песни военных лет, вспомнили отрывки из знаменитых произведений о войне, где говорилось о судьбе женщин. Вечер завершился акцией "Бессмертный полк", во время которой проживающие в Катаре россияне и граждане других бывших республик Советского Союза показали фотографии своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20230509/prazdnovanie-1870679303.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, доха, снг, день победы, в мире