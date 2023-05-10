https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870688082.html
Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы
Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы
Главы почти всех аккредитованных в Катаре дипломатических миссий стран СНГ посетили празднование по случаю 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:48
2023-05-10T02:48
2023-05-10T02:48
катар
доха
снг
день победы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg
ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Главы почти всех аккредитованных в Катаре дипломатических миссий стран СНГ посетили празднование по случаю 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое провел в Дохе Координационный совет организаций российских соотечественников, сообщил российский посол Дмитрий Догадкин. Его выступление открыло посвященный Дню Победы вечер памяти под названием "Женское лицо войны". "Очень символично, что среди нас присутствуют руководители дипломатических миссий практически всех стран СНГ, которые здесь аккредитованы. Это была общая победа всех республик Советского Союза, всех народов, всех религиозных конфессий, и каждый народ внес свой вклад в великую победу", - отметил Догадкин. В День Победы проживающие в Катаре россияне вспоминали о тех женщинах в их семьях, которые прошли войну, воевали на фронте и трудились в тылу. Они рассказывали истории их жизней и показывали семейные фотографии. Российские женские песенные коллективы исполнили песни военных лет, вспомнили отрывки из знаменитых произведений о войне, где говорилось о судьбе женщин. Вечер завершился акцией "Бессмертный полк", во время которой проживающие в Катаре россияне и граждане других бывших республик Советского Союза показали фотографии своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20230509/prazdnovanie-1870679303.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805dcd280065bc94ad107f0d2e31fdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, доха, снг, день победы, в мире
Катар, Доха, СНГ, День Победы, В мире
Главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре отпраздновали День Победы
Посол Догадкин: главы почти всех дипмиссий стран СНГ в Катаре посетили празднование 9 Мая
ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Главы почти всех аккредитованных в Катаре дипломатических миссий стран СНГ посетили празднование по случаю 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое провел в Дохе Координационный совет организаций российских соотечественников, сообщил российский посол Дмитрий Догадкин.
Его выступление открыло посвященный Дню Победы вечер памяти под названием "Женское лицо войны".
Кипр отпраздновал День Победы массовыми акциями
"Очень символично, что среди нас присутствуют руководители дипломатических миссий практически всех стран СНГ, которые здесь аккредитованы. Это была общая победа всех республик Советского Союза, всех народов, всех религиозных конфессий, и каждый народ внес свой вклад в великую победу", - отметил Догадкин.
В День Победы проживающие в Катаре россияне вспоминали о тех женщинах в их семьях, которые прошли войну, воевали на фронте и трудились в тылу. Они рассказывали истории их жизней и показывали семейные фотографии. Российские женские песенные коллективы исполнили песни военных лет, вспомнили отрывки из знаменитых произведений о войне, где говорилось о судьбе женщин.
Вечер завершился акцией "Бессмертный полк", во время которой проживающие в Катаре россияне и граждане других бывших республик Советского Союза показали фотографии своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
В Молдавии заявили, что чтут День Победы