https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России

В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России - РИА Новости, 10.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина в связи с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:47

2023-05-10T12:47

2023-05-10T12:57

россия

дмитрий песков

владимир путин

пожары

природные пожары в россии

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина в связи с пожарами в стране, так как эта тема повторяется из года в год, и соответствующие ведомства этим занимаются."Безусловно, это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. И здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента, ни указаний... Действительно, иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников... - из года в год это приводит к серьезным потерям лесного фонда и недвижимости, к которой приближены граждане, и других объектов. К сожалению, и доходит до потери человеческих жизней. Естественно, все правоохранительные органы, все службы, которые имеют отношение к противопожарной деятельности, они все исходят из продолжения этой опасности, конечно, все меры принимаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли от главы РФ дополнительные распоряжения в связи с пожарами в стране.Он также добавил, что с российской географией тушение пожаров - "это непростая задача"."Хотя очень много дополнительных мер принимается, которые дают положительные результаты, но не все, к сожалению, можно охватить. Это очевидно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230510/pozharoopasnost-1870766155.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, владимир путин, пожары, природные пожары в россии, происшествия