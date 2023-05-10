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В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России - РИА Новости, 10.05.2023
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12:47 10.05.2023 (обновлено: 12:57 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html
В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России
В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России - РИА Новости, 10.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина в связи с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:47
2023-05-10T12:57
россия
дмитрий песков
владимир путин
пожары
природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина в связи с пожарами в стране, так как эта тема повторяется из года в год, и соответствующие ведомства этим занимаются."Безусловно, это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. И здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента, ни указаний... Действительно, иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников... - из года в год это приводит к серьезным потерям лесного фонда и недвижимости, к которой приближены граждане, и других объектов. К сожалению, и доходит до потери человеческих жизней. Естественно, все правоохранительные органы, все службы, которые имеют отношение к противопожарной деятельности, они все исходят из продолжения этой опасности, конечно, все меры принимаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли от главы РФ дополнительные распоряжения в связи с пожарами в стране.Он также добавил, что с российской географией тушение пожаров - "это непростая задача"."Хотя очень много дополнительных мер принимается, которые дают положительные результаты, но не все, к сожалению, можно охватить. Это очевидно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230510/pozharoopasnost-1870766155.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, пожары, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, пожары, Природные пожары в России, Происшествия
В Кремле ответили на вопрос о лесных пожарах в России

Песков: в Кремле не видят необходимости в дополнительных указаниях Путина из-за пожаров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина в связи с пожарами в стране, так как эта тема повторяется из года в год, и соответствующие ведомства этим занимаются.
"Безусловно, это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. И здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента, ни указаний... Действительно, иногда необдуманные действия граждан, иногда сознательные действия злоумышленников... - из года в год это приводит к серьезным потерям лесного фонда и недвижимости, к которой приближены граждане, и других объектов. К сожалению, и доходит до потери человеческих жизней. Естественно, все правоохранительные органы, все службы, которые имеют отношение к противопожарной деятельности, они все исходят из продолжения этой опасности, конечно, все меры принимаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, будут ли от главы РФ дополнительные распоряжения в связи с пожарами в стране.
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Он также добавил, что с российской географией тушение пожаров - "это непростая задача".
"Хотя очень много дополнительных мер принимается, которые дают положительные результаты, но не все, к сожалению, можно охватить. Это очевидно", - добавил Песков.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинпожарыПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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