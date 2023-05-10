Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870701375.html
В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров
В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров - РИА Новости, 10.05.2023
В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров
Двадцать природных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров потушены за сутки в Свердловской области, еще 20 возгораний на 23 тысячах гектаров локализованы,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:52
2023-05-10T08:52
происшествия
свердловская область
верхняя пышма
асбест
евгений куйвашев
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Двадцать природных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров потушены за сутки в Свердловской области, еще 20 возгораний на 23 тысячах гектаров локализованы, сообщает департамент информационной политики региона. "Специалистам за прошедшие сутки 9 мая удалось ликвидировать 20 пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров и локализовать 20 пожаров на площади более 23 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что под Верхней Пышмой локализованы три пожара на площади 7,4 тысячи гектаров, под Асбестом – один пожар на площади 4,7 тысячи гектаров, под Ревдой – один пожар на 2,5 тысячи гектаров. В Слободо-Туринском районе "взято в кольцо" 2,4 тысячи гектаров горящего леса. Как подчеркнули власти, несмотря на введенный особый противопожарный режим, из-за небрежного обращения людей с огнем в регионе за сутки возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также для профилактики возникновения лесных пожаров до 15 мая приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.
https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870696703.html
свердловская область
верхняя пышма
асбест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_8b97a9942e9905ff31beb5cd72e4ccf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, верхняя пышма, асбест, евгений куйвашев, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Асбест, Евгений Куйвашев, Природные пожары в России
В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров

В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Двадцать природных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров потушены за сутки в Свердловской области, еще 20 возгораний на 23 тысячах гектаров локализованы, сообщает департамент информационной политики региона.
"Специалистам за прошедшие сутки 9 мая удалось ликвидировать 20 пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров и локализовать 20 пожаров на площади более 23 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
8 мая, 09:53
Уточняется, что под Верхней Пышмой локализованы три пожара на площади 7,4 тысячи гектаров, под Асбестом – один пожар на площади 4,7 тысячи гектаров, под Ревдой – один пожар на 2,5 тысячи гектаров. В Слободо-Туринском районе "взято в кольцо" 2,4 тысячи гектаров горящего леса.
Как подчеркнули власти, несмотря на введенный особый противопожарный режим, из-за небрежного обращения людей с огнем в регионе за сутки возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также для профилактики возникновения лесных пожаров до 15 мая приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара
07:44
 
ПроисшествияСвердловская областьВерхняя ПышмаАсбестЕвгений КуйвашевПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала