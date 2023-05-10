https://ria.ru/20230510/pozhar-1870701375.html

В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров

В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров - РИА Новости, 10.05.2023

В Свердловской области за сутки потушили 20 лесных пожаров

Двадцать природных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров потушены за сутки в Свердловской области, еще 20 возгораний на 23 тысячах гектаров локализованы,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:52

2023-05-10T08:52

2023-05-10T08:52

происшествия

свердловская область

верхняя пышма

асбест

евгений куйвашев

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Двадцать природных пожаров на площади 4,6 тысячи гектаров потушены за сутки в Свердловской области, еще 20 возгораний на 23 тысячах гектаров локализованы, сообщает департамент информационной политики региона. "Специалистам за прошедшие сутки 9 мая удалось ликвидировать 20 пожаров на площади более 4,6 тысячи гектаров и локализовать 20 пожаров на площади более 23 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что под Верхней Пышмой локализованы три пожара на площади 7,4 тысячи гектаров, под Асбестом – один пожар на площади 4,7 тысячи гектаров, под Ревдой – один пожар на 2,5 тысячи гектаров. В Слободо-Туринском районе "взято в кольцо" 2,4 тысячи гектаров горящего леса. Как подчеркнули власти, несмотря на введенный особый противопожарный режим, из-за небрежного обращения людей с огнем в регионе за сутки возникло 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тысячи гектаров. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. На всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, также для профилактики возникновения лесных пожаров до 15 мая приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870696703.html

свердловская область

верхняя пышма

асбест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, верхняя пышма, асбест, евгений куйвашев, природные пожары в россии