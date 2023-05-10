https://ria.ru/20230510/pozhar-1870693261.html

Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон

Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 10.05.2023

Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон

Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на среду, ликвидация возгорания продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:43

2023-05-10T06:43

2023-05-10T06:44

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на среду, ликвидация возгорания продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморского экологического оператора" (ПЭО). Территорию с тлением еще несколько дней собираются пересыпать грунтом. Предварительная причина ночного пожара - "доставка на полигон раскаленных либо горячих отходов, предположительно, золы", добавили в пресс-службе. В ПЭО не смогли уточнить площадь пожара. Местный портал vl.ru со ссылкой на свой источник сообщает, что "возгорание или тление мусора" охватило около тысячи квадратных метров. Это уже третий пожар на полигоне на улице Холмистой с начала 2023 года. Полная ликвидация предыдущего, случившегося в конце апреля, потребовала несколько дней, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html

владивосток

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владивосток, происшествия