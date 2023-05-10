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Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон
Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 10.05.2023
Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон
Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на среду, ликвидация возгорания продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:43
2023-05-10T06:43
2023-05-10T06:44
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на среду, ликвидация возгорания продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморского экологического оператора" (ПЭО). Территорию с тлением еще несколько дней собираются пересыпать грунтом. Предварительная причина ночного пожара - "доставка на полигон раскаленных либо горячих отходов, предположительно, золы", добавили в пресс-службе. В ПЭО не смогли уточнить площадь пожара. Местный портал vl.ru со ссылкой на свой источник сообщает, что "возгорание или тление мусора" охватило около тысячи квадратных метров. Это уже третий пожар на полигоне на улице Холмистой с начала 2023 года. Полная ликвидация предыдущего, случившегося в конце апреля, потребовала несколько дней, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров.
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Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон
Во Владивостоке третий раз за год загорелся мусорный полигон, тушение пожара продолжается
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на среду, ликвидация возгорания продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморского экологического оператора" (ПЭО).
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"На полигоне комплекса по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов на улице Холмистой ночью на 10 мая 2023 года произошло возгорание отходов. На место прибыли два пожарных расчета. Сейчас горение практически остановлено, участок возгорания пролит водой", - сообщили в пресс-службе ПЭО.
Территорию с тлением еще несколько дней собираются пересыпать грунтом. Предварительная причина ночного пожара - "доставка на полигон раскаленных либо горячих отходов, предположительно, золы", добавили в пресс-службе.
В ПЭО не смогли уточнить площадь пожара. Местный портал vl.ru со ссылкой на свой источник сообщает, что "возгорание или тление мусора" охватило около тысячи квадратных метров.
Это уже третий пожар на полигоне на улице Холмистой с начала 2023 года. Полная ликвидация предыдущего, случившегося в конце апреля, потребовала несколько дней, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров.
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