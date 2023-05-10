https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html

МИД выразил протест поверенному в делах Польши

МИД выразил протест поверенному в делах Польши - РИА Новости, 10.05.2023

МИД выразил протест поверенному в делах Польши

МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за провокации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:23

2023-05-10T19:23

2023-05-10T19:42

в мире

россия

польша

сергей андреев

варшава

день победы

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за провокации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.В ведомстве подчеркнули, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, сорвали при бездействии польских властей. Эти действия стали очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны с целью вытравить из памяти поляков благодарность воинам Красной армии, освободившим их страну.Москва оставляет за собой право выбора времени и характера ответных действий, уточнили в МИД.Накануне агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал, чтобы возложить цветы по случаю Дня Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.Польская сторона устроила провокацию против российского дипломата и в прошлом году, тогда его облили красной жидкостью.

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html

https://ria.ru/20230510/izyatie-1870808590.html

россия

польша

варшава

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, польша, сергей андреев, варшава, день победы