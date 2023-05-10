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МИД выразил протест поверенному в делах Польши - РИА Новости, 10.05.2023
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19:23 10.05.2023 (обновлено: 19:42 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/polsha-1870888705.html
МИД выразил протест поверенному в делах Польши
МИД выразил протест поверенному в делах Польши - РИА Новости, 10.05.2023
МИД выразил протест поверенному в делах Польши
МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за провокации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:23
2023-05-10T19:42
в мире
россия
польша
сергей андреев
варшава
день победы
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за провокации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.В ведомстве подчеркнули, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, сорвали при бездействии польских властей. Эти действия стали очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны с целью вытравить из памяти поляков благодарность воинам Красной армии, освободившим их страну.Москва оставляет за собой право выбора времени и характера ответных действий, уточнили в МИД.Накануне агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал, чтобы возложить цветы по случаю Дня Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.Польская сторона устроила провокацию против российского дипломата и в прошлом году, тогда его облили красной жидкостью.
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870844719.html
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в мире, россия, польша, сергей андреев, варшава, день победы
В мире, Россия, Польша, Сергей Андреев, Варшава, День Победы
МИД выразил протест поверенному в делах Польши

МИД выразил протест поверенному в делах Польши из-за провокации на кладбище в Варшаве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за провокации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.
«

"Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств. Примеров немало. Мы не будем просто фиксировать эти проявления, поэтому адекватные ответные меры не заставят себя долго ждать", — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма, сорвали при бездействии польских властей. Эти действия стали очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны с целью вытравить из памяти поляков благодарность воинам Красной армии, освободившим их страну.
Москва оставляет за собой право выбора времени и характера ответных действий, уточнили в МИД.
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Польская сторона устроила провокацию против российского дипломата и в прошлом году, тогда его облили красной жидкостью.
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