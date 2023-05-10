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Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда - РИА Новости, 10.05.2023
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15:24 10.05.2023 (обновлено: 16:05 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда - РИА Новости, 10.05.2023
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши "переименовать" Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:24
2023-05-10T16:05
польша
калининград
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши "переименовать" Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".По данным телеканала TVN, еще 12 апреля комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Вчера это решение вступило в силу."Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи", - подчеркнул он, сопроводив запись улыбающимся смайликом.
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польша, калининград, в мире, россия, дмитрий медведев
Польша, Калининград, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда

Медведев предложил называть Польшу Царством Польским после переименования Калининграда

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши "переименовать" Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".
По данным телеканала TVN, еще 12 апреля комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Вчера это решение вступило в силу.
«
"Польские русофобы хотят научить всех истории. Им не по душе наименование Калининград. Вместо него предлагают писать Крулевец. Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
"Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи", - подчеркнул он, сопроводив запись улыбающимся смайликом.
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ПольшаКалининградВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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