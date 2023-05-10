https://ria.ru/20230510/polsha-1870808748.html

Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда

Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда - РИА Новости, 10.05.2023

Медведев прокомментировал "переименование" Польшей Калининграда

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши "переименовать" Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:24

2023-05-10T15:24

2023-05-10T16:05

польша

калининград

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после решения Польши "переименовать" Калининград предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи".По данным телеканала TVN, еще 12 апреля комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград". Вчера это решение вступило в силу."Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи", - подчеркнул он, сопроводив запись улыбающимся смайликом.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870784063.html

польша

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, калининград, в мире, россия, дмитрий медведев