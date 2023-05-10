МИД Польши вызвал российского посла
МИД Польши вручил российскому послу Андрееву ноту из-за инцидента с самолетом погранстражи
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.
"10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши", - написал Ясина.
Ранее польские власти утверждали, что российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. По заявлению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.