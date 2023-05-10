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МИД Польши вызвал российского посла - РИА Новости, 10.05.2023
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12:54 10.05.2023 (обновлено: 13:04 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/polsha-1870766040.html
МИД Польши вызвал российского посла
МИД Польши вызвал российского посла - РИА Новости, 10.05.2023
МИД Польши вызвал российского посла
Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:54
2023-05-10T13:04
в мире
польша
россия
сергей андреев
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина."10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши", - написал Ясина.Ранее польские власти утверждали, что российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. По заявлению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870764624.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Сергей Андреев
МИД Польши вызвал российского посла

МИД Польши вручил российскому послу Андрееву ноту из-за инцидента с самолетом погранстражи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.
"10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши", - написал Ясина.
Ранее польские власти утверждали, что российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. По заявлению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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