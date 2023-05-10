https://ria.ru/20230510/polsha-1870766040.html

МИД Польши вызвал российского посла

МИД Польши вызвал российского посла - РИА Новости, 10.05.2023

МИД Польши вызвал российского посла

Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:54

2023-05-10T12:54

2023-05-10T13:04

в мире

польша

россия

сергей андреев

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолетом погранстражи Польши, сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина."10 мая в МИД был вызван посол Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши", - написал Ясина.Ранее польские власти утверждали, что российский истребитель перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем. По заявлению пограничников Польши, "опасное событие" произошло "в пятницу, 5 мая, во время патрульного полета самолета погранстражи Turbolet L-410 над Черным морем в ходе операции Frontex под командованием Румынии в оперативном районе, обозначенном Румынией. В МО РФ неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870764624.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, россия, сергей андреев