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Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
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12:50 10.05.2023 (обновлено: 14:10 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/polsha-1870764624.html
Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков
Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков
Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя враждебные действия... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:50
2023-05-10T14:10
польша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя враждебные действия Варшавы.Девятого мая толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.Кроме того, как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград"."Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают поведение Польши.Он отметил, что ничего хорошего для Польши и поляков такие действия не несут. "Но, безусловно, это ни что иное, как не то, что недружественные, это враждебные действия. Так их квалифицируем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230510/polsha-1870766040.html
https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html
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польша, россия, в мире, дмитрий песков
Польша, Россия, В мире, Дмитрий Песков
Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России, заявил Песков

Песков назвал переименование властями Польши Калининграда в Крулевец граничащим с безумием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя враждебные действия Варшавы.
Девятого мая толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
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Кроме того, как ранее сообщил телеканал TVN, Польша официально изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. По его данным, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики еще на заседании 12 апреля приняла решение, что "для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец и не рекомендуется использовать в польском языке название Калининград".
"Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI-XVII века, а то и раньше даже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают поведение Польши.
Он отметил, что ничего хорошего для Польши и поляков такие действия не несут. "Но, безусловно, это ни что иное, как не то, что недружественные, это враждебные действия. Так их квалифицируем", - добавил Песков.
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ПольшаРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
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