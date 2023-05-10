В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
Министр обороны Польши Блащак пообещал создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал Блащак в эфире Польского радио.
Он не скрывает, что потенциальным противником в первую очередь видит Россию. "Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель - создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну", – пояснил министр.
Ранее руководство Польши заявило о намерении довести численность армии до 300 тысяч человек.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не раз в последнее время заявлял о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. По его словам, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой своих вооруженных сил. А в конце апреля в релизе СВР утверждалось, что Польша превращается в "гиену Европы" с жаждой территориальной экспансии и что на фоне растущих в стране антинемецких настроений провела в конце марта военные учения с условным противником с запада.