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В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе - РИА Новости, 10.05.2023
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12:26 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе - РИА Новости, 10.05.2023
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе
Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:26
2023-05-10T12:26
в мире
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. "Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал Блащак в эфире Польского радио. Он не скрывает, что потенциальным противником в первую очередь видит Россию. "Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель - создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну", – пояснил министр. Ранее руководство Польши заявило о намерении довести численность армии до 300 тысяч человек. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не раз в последнее время заявлял о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. По его словам, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой своих вооруженных сил. А в конце апреля в релизе СВР утверждалось, что Польша превращается в "гиену Европы" с жаждой территориальной экспансии и что на фоне растущих в стране антинемецких настроений провела в конце марта военные учения с условным противником с запада.
https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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в мире, польша, мариуш блащак
В мире, Польша, Мариуш Блащак
В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

Министр обороны Польши Блащак пообещал создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

© AP Photo / Matthias SchraderПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал Блащак в эфире Польского радио.
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Он не скрывает, что потенциальным противником в первую очередь видит Россию. "Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель - создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну", – пояснил министр.
Ранее руководство Польши заявило о намерении довести численность армии до 300 тысяч человек.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не раз в последнее время заявлял о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. По его словам, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой своих вооруженных сил. А в конце апреля в релизе СВР утверждалось, что Польша превращается в "гиену Европы" с жаждой территориальной экспансии и что на фоне растущих в стране антинемецких настроений провела в конце марта военные учения с условным противником с запада.
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