https://ria.ru/20230510/polsha-1870758557.html

В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе - РИА Новости, 10.05.2023

В Польше пообещали создать сильнейшую сухопутную армию в Европе

Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:26

2023-05-10T12:26

2023-05-10T12:26

в мире

польша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Сухопутная армия Польши через два года станет самой сильной в Европе, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. "Я предполагаю, что в течение двух лет мы создадим самую сильную сухопутную армию в Европе", - сказал Блащак в эфире Польского радио. Он не скрывает, что потенциальным противником в первую очередь видит Россию. "Это будет войско польское, которое сдержит агрессора, именно это и есть наша цель - создать такую сильную армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну", – пояснил министр. Ранее руководство Польши заявило о намерении довести численность армии до 300 тысяч человек. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не раз в последнее время заявлял о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. По его словам, Варшава прорабатывает сценарии де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой своих вооруженных сил. А в конце апреля в релизе СВР утверждалось, что Польша превращается в "гиену Европы" с жаждой территориальной экспансии и что на фоне растущих в стране антинемецких настроений провела в конце марта военные учения с условным противником с запада.

https://ria.ru/20230510/kaliningrad-1870750846.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, мариуш блащак