https://ria.ru/20230510/polsha-1870728561.html
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:44
2023-05-10T10:44
2023-05-10T10:46
в мире
польша
сша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. "Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны", - сказал Блащак. "Также в мае мы будем иметь первые Himars, то есть ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году. Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем", - добавил он. Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
https://ria.ru/20230411/polsha-1864398076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, мариуш блащак
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости.
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио
.
"Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны", - сказал Блащак.
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"Также в мае мы будем иметь первые Himars, то есть ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году. Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем", - добавил он.
Польша ранее подписала контракт на поставку из США
250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
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