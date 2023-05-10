Рейтинг@Mail.ru
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 10.05.2023 (обновлено: 10:46 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/polsha-1870728561.html
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS
Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:44
2023-05-10T10:46
в мире
польша
сша
мариуш блащак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_a8578884873943ace5f2afd5cbaf287f.jpg
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. "Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны", - сказал Блащак. "Также в мае мы будем иметь первые Himars, то есть ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году. Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем", - добавил он. Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html
https://ria.ru/20230411/polsha-1864398076.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512753_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_9da75645ce9f977574a932fcea8011ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, мариуш блащак
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак
Польша получит американские танки Abrams и комплексы HIMARS

Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае

© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon CookАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Leon Cook
Американский танк M1A2 Abrams . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны", - сказал Блащак.
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
"НАТО не поможет". Польшу предупредили, почему опасно злить Россию
7 мая, 06:00
"Также в мае мы будем иметь первые Himars, то есть ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году. Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем", - добавил он.
Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Польше создадут "логистический тыл" восточного фланга НАТО
11 апреля, 09:50
 
В миреПольшаСШАМариуш Блащак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала