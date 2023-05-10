https://ria.ru/20230510/polsha-1870716294.html

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия - РИА Новости, 10.05.2023

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия

Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:50

2023-05-10T09:50

2023-05-10T09:50

в мире

россия

польша

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868726242_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acd5a756d1f766806657e94d19a15d4c.jpg

ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. "Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Все по расписанию", - сказал он. Как подчеркнул Щукин, все кабинеты готовы к занятиям. В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html

https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html

россия

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, польша, варшава