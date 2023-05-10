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Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия - РИА Новости, 10.05.2023
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09:50 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/polsha-1870716294.html
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия - РИА Новости, 10.05.2023
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:50
2023-05-10T09:50
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. "Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Все по расписанию", - сказал он. Как подчеркнул Щукин, все кабинеты готовы к занятиям. В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html
https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html
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в мире, россия, польша, варшава
В мире, Россия, Польша, Варшава
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия

Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия по расписанию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Школа при посольстве РФ в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы изъяли у нее здание, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин.
"Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Все по расписанию", - сказал он.
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Как подчеркнул Щукин, все кабинеты готовы к занятиям.
«
"Все 18 кабинетов подготовлены и находятся в том состоянии, в каком они были. Все оборудование перевезено, все подключено", - отметил он.
В конце апреля в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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