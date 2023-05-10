https://ria.ru/20230510/pogibshaya-1870823155.html

При обстреле Стаханова погибла женщина

При обстреле Стаханова погибла женщина - РИА Новости, 10.05.2023

При обстреле Стаханова погибла женщина

Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, еще три женщины пострадали, сообщило... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:09

2023-05-10T16:09

2023-05-10T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, еще три женщины пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО HIMARS. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

стаханов

луганская народная республика

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , украина, вооруженные силы украины