При обстреле Стаханова погибла женщина
Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS погибла женщина
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкКвартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове
Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Стаханове
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела населенного пункта Стаханов со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, еще три женщины пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено три ракеты типа M31 GMLRS) погибла мирная жительница 1952 года рождения, ранение получили три женщины (1944, 1947, 1953 года рождения), частично разрушен многоквартирный жилой дом, повреждено два многоквартирных жилых дома, линия электропередачи, четыре легковых автомобиля. Без газоснабжения остались 288 жителей", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск, выпустивших три ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.