https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html

В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном

В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном - РИА Новости, 10.05.2023

В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном

Семнадцатилетний подросток в Искитимском районе Новосибирской области убил свою ровесницу множественными ударами колуном по голове, сообщает региональное... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:24

2023-05-10T11:24

2023-05-10T11:24

происшествия

новосибирская область

россия

искитимский район

следственный комитет россии (ск рф)

подростки

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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Искитимском районе Новосибирской области убил свою ровесницу множественными ударами колуном по голове, сообщает региональное управление СК РФ. "По данным следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, находясь в одном из домов Искитимского района, на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении. Следователи предъявили 17-летнему подростку обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он задержан. Колун изъят, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html

новосибирская область

россия

искитимский район

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирская область, россия, искитимский район, следственный комитет россии (ск рф), подростки