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В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном - РИА Новости, 10.05.2023
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11:24 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html
В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном
В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном - РИА Новости, 10.05.2023
В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном
Семнадцатилетний подросток в Искитимском районе Новосибирской области убил свою ровесницу множественными ударами колуном по голове, сообщает региональное... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:24
2023-05-10T11:24
происшествия
новосибирская область
россия
искитимский район
следственный комитет россии (ск рф)
подростки
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Искитимском районе Новосибирской области убил свою ровесницу множественными ударами колуном по голове, сообщает региональное управление СК РФ. "По данным следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, находясь в одном из домов Искитимского района, на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении. Следователи предъявили 17-летнему подростку обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он задержан. Колун изъят, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html
новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирская область, россия, искитимский район, следственный комитет россии (ск рф), подростки
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Искитимский район, Следственный комитет России (СК РФ), Подростки
В Новосибирской области подросток убил сверстницу колуном

В Новосибирской области 17-летний подросток убил сверстницу ударами колуном по голове

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток в Искитимском районе Новосибирской области убил свою ровесницу множественными ударами колуном по голове, сообщает региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, утром 9 мая 2023 года обвиняемый, находясь в одном из домов Искитимского района, на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Следователи предъявили 17-летнему подростку обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он задержан. Колун изъят, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияИскитимский районСледственный комитет России (СК РФ)Подростки
 
 
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