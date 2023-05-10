https://ria.ru/20230510/podrostki-1870844022.html
Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе
Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023
Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе
Спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну", заявил заместитель... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:05
2023-05-10T17:05
2023-05-10T17:05
безопасность
россия
александр гребенкин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "В условиях развязанной США, Англией и их приспешниками гибридной войны против России на нашу молодежь осуществляется массированная информационная атака", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете". По его словам, в интернете "западные спецслужбы распространяют заведомо ложную информацию, бесцеремонно искажают историю России". "Оказывают психологическое давление на неокрепшее сознание несовершеннолетних с помощью грязных пропагандистских уловок, нацеленных на радикализацию молодежи. Пытаются привить им ненависть к России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, организовать протестные настроения, сколотить из подростков "пятую колонну", подтолкнуть к преступлениям экстремистского характера", - отметил Гребенкин. Провоцируя подростков на комментарии в соцсетях с порой привычной школьникам оскорбительной лексикой, западные "доброжелатели" подталкивают детей на преступления, добавил он.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, александр гребенкин, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Александр Гребенкин, Совет Безопасности РФ
Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе
Гребенкин заявил, что Запад пытается сколотить из российских подростков "пятую колонну"