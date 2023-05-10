https://ria.ru/20230510/podrostki-1870844022.html

Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе

Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе - РИА Новости, 10.05.2023

Запад пытается сколотить "пятую колонну" из подростков, заявили в Совбезе

Спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну", заявил заместитель... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:05

2023-05-10T17:05

2023-05-10T17:05

безопасность

россия

александр гребенкин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Спецслужбы Запада ведут массированную информационную атаку на российскую молодежь, пытаются сколотить из подростков "пятую колонну", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. "В условиях развязанной США, Англией и их приспешниками гибридной войны против России на нашу молодежь осуществляется массированная информационная атака", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете". По его словам, в интернете "западные спецслужбы распространяют заведомо ложную информацию, бесцеремонно искажают историю России". "Оказывают психологическое давление на неокрепшее сознание несовершеннолетних с помощью грязных пропагандистских уловок, нацеленных на радикализацию молодежи. Пытаются привить им ненависть к России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь, организовать протестные настроения, сколотить из подростков "пятую колонну", подтолкнуть к преступлениям экстремистского характера", - отметил Гребенкин. Провоцируя подростков на комментарии в соцсетях с порой привычной школьникам оскорбительной лексикой, западные "доброжелатели" подталкивают детей на преступления, добавил он.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр гребенкин, совет безопасности рф