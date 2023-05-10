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В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа - РИА Новости, 10.05.2023
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:36
2023-05-10T11:36
2023-05-10T11:36
надежные люди
магаданская область
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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Побывали с подарками у колымского СОБРа. Передали ребятам подарки от правительства Магаданской области, а также тепловизоры, коллиматоры, глушители, аккумуляторы. Ребята выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с честью и достоинством настоящих русских офицеров", - написал Козлов. Он добавил, что бойцы СОБРа оставили автографы и свои позывные на флаге "Боевого братства", который впоследствии разместят в музее магаданской общественной организации.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
"Боевое братство" доставило подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа на СВО