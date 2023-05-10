https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html

В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа

В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа - РИА Новости, 10.05.2023

В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа

Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:36

2023-05-10T11:36

2023-05-10T11:36

надежные люди

магаданская область

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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Побывали с подарками у колымского СОБРа. Передали ребятам подарки от правительства Магаданской области, а также тепловизоры, коллиматоры, глушители, аккумуляторы. Ребята выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с честью и достоинством настоящих русских офицеров", - написал Козлов. Он добавил, что бойцы СОБРа оставили автографы и свои позывные на флаге "Боевого братства", который впоследствии разместят в музее магаданской общественной организации.

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html

магаданская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

надежные люди, магаданская область