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В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа - РИА Новости, 10.05.2023
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11:36 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа - РИА Новости, 10.05.2023
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа
Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:36
2023-05-10T11:36
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МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Побывали с подарками у колымского СОБРа. Передали ребятам подарки от правительства Магаданской области, а также тепловизоры, коллиматоры, глушители, аккумуляторы. Ребята выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с честью и достоинством настоящих русских офицеров", - написал Козлов. Он добавил, что бойцы СОБРа оставили автографы и свои позывные на флаге "Боевого братства", который впоследствии разместят в музее магаданской общественной организации.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html
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Влада Копылова
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надежные люди, магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
В зону СВО доставили подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа

"Боевое братство" доставило подарки и оборудование для бойцов магаданского СОБРа на СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 мая – РИА Новости. Подарки от правительства Колымы и различное оборудование для бойцов магаданского СОБРа доставили в зону специальной военной операции, написал в своем телеграм-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Побывали с подарками у колымского СОБРа. Передали ребятам подарки от правительства Магаданской области, а также тепловизоры, коллиматоры, глушители, аккумуляторы. Ребята выполняют боевые задачи в зоне спецоперации с честью и достоинством настоящих русских офицеров", - написал Козлов.
Он добавил, что бойцы СОБРа оставили автографы и свои позывные на флаге "Боевого братства", который впоследствии разместят в музее магаданской общественной организации.
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