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"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом - РИА Новости, 10.05.2023
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12:00 10.05.2023 (обновлено: 13:15 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pitanieibeg-1870770208.html
"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом
"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом - РИА Новости, 10.05.2023
"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом
Бег порой воспринимают (и рекламируют) как волшебное средство для обретения идеальной формы, не учитывая при этом питание человека. Почему стратегия "съел шоколадку – побежал отрабатывать калории" обречена на провал, нужно ли брать с собой бутылку воды на трехкилометровый забег и как восстановить солевой баланс во время марафона.
2023-05-10T12:00
2023-05-10T13:15
правда тела
бег
питание
здоровье
спорт
здоровый образ жизни (зож)
углеводы
диета
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«Правда тела». Как менять питание, если решил заняться бегом
Бег порой воспринимают (и рекламируют) как волшебное средство для обретения идеальной формы, не учитывая при этом питание человека. Почему стратегия «съел шоколадку – побежал отрабатывать калории» обречена на провал, нужно ли брать с собой бутылку воды на трехкилометровый забег и как восстановить солевой баланс во время марафона.
audio/mpeg
«Правда тела». Как менять питание, если решил заняться бегом
Бег порой воспринимают (и рекламируют) как волшебное средство для обретения идеальной формы, не учитывая при этом питание человека. Почему стратегия «съел шоколадку – побежал отрабатывать калории» обречена на провал, нужно ли брать с собой бутылку воды на трехкилометровый забег и как восстановить солевой баланс во время марафона.
audio/mpeg
Как различается питание перед утренней короткой пробежкой и длинным забегом, надо ли пить воду во время тренировки и как энергетические гели помогают даже любителям – рассказывает спортивный блогер Анастасия Тукмачева.4:00 не верим таблицам из интернета5:10 "чтобы похудеть, уберите эти два продукта…"7:30 что делать жаворонкам-бегунам8:50 энергетические гели9:30 как пить во время бега13:00 углеводное окно16:40 "придется выбирать – либо попа, либо бег"18:45 завтрак бегуна21:30 когда надо сходить к врачу24:37 ЭКГ с нагрузкой25:00 про справки перед забегамиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бег, питание, здоровье, спорт, здоровый образ жизни (зож), углеводы, диета, аудио
Правда тела, бег, Питание, Здоровье, Спорт, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Углеводы, Диета
Правда тела

"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом

Правда тела
«Правда тела». Как менять питание, если решил заняться бегом
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Бег порой воспринимают (и рекламируют) как волшебное средство для обретения идеальной формы, не учитывая при этом питание человека. Почему стратегия "съел шоколадку – побежал отрабатывать калории" обречена на провал, нужно ли брать с собой бутылку воды на трехкилометровый забег и как восстановить солевой баланс во время марафона.
Как различается питание перед утренней короткой пробежкой и длинным забегом, надо ли пить воду во время тренировки и как энергетические гели помогают даже любителям – рассказывает спортивный блогер Анастасия Тукмачева.

4:00 не верим таблицам из интернета
5:10 "чтобы похудеть, уберите эти два продукта…"
7:30 что делать жаворонкам-бегунам
8:50 энергетические гели
9:30 как пить во время бега
13:00 углеводное окно
16:40 "придется выбирать – либо попа, либо бег"
18:45 завтрак бегуна
21:30 когда надо сходить к врачу
24:37 ЭКГ с нагрузкой
25:00 про справки перед забегами

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телабегПитаниеЗдоровьеСпортЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)УглеводыДиета
 
 
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