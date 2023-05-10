"Правда тела". Как менять питание, если решил заняться бегом
Бег порой воспринимают (и рекламируют) как волшебное средство для обретения идеальной формы, не учитывая при этом питание человека. Почему стратегия "съел шоколадку – побежал отрабатывать калории" обречена на провал, нужно ли брать с собой бутылку воды на трехкилометровый забег и как восстановить солевой баланс во время марафона.
Как различается питание перед утренней короткой пробежкой и длинным забегом, надо ли пить воду во время тренировки и как энергетические гели помогают даже любителям – рассказывает спортивный блогер Анастасия Тукмачева.
4:00 не верим таблицам из интернета
5:10 "чтобы похудеть, уберите эти два продукта…"
7:30 что делать жаворонкам-бегунам
8:50 энергетические гели
9:30 как пить во время бега
13:00 углеводное окно
16:40 "придется выбирать – либо попа, либо бег"
18:45 завтрак бегуна
21:30 когда надо сходить к врачу
24:37 ЭКГ с нагрузкой
25:00 про справки перед забегами
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4:00 не верим таблицам из интернета
5:10 "чтобы похудеть, уберите эти два продукта…"
7:30 что делать жаворонкам-бегунам
8:50 энергетические гели
9:30 как пить во время бега
13:00 углеводное окно
16:40 "придется выбирать – либо попа, либо бег"
18:45 завтрак бегуна
21:30 когда надо сходить к врачу
24:37 ЭКГ с нагрузкой
25:00 про справки перед забегами
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
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