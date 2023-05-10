https://ria.ru/20230510/peskov-1870766535.html
Запад не отреагировал на слова Буданова об убийстве русских, заявил Песков
Запад не отреагировал на слова Буданова об убийстве русских, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
Запад не отреагировал на слова Буданова об убийстве русских, заявил Песков
Кремль зафиксировал, что от Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, которая... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:54
2023-05-10T12:54
2023-05-10T13:03
дмитрий песков
политика
россия
сша
дарья дугина
yahoo! inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кремль зафиксировал, что от Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности заявления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему"."Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле какую-то информацию из западных столиц по поводу терактов, которые случились накануне Дня Победы.Песков добавил, что такая формулировка не соответствует, по мнению Кремля, чудовищности заявления Буданова."Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем. Но мы отфиксировали это", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230508/udary-1870522591.html
https://ria.ru/20230424/budanov-1867362674.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, россия, сша, дарья дугина, yahoo! inc.
Дмитрий Песков, Политика, Россия, США, Дарья Дугина, Yahoo! Inc.
Запад не отреагировал на слова Буданова об убийстве русских, заявил Песков
Песков: от Запада не последовало реакции на чудовищные слова Буданова об убийстве русских