Рейтинг@Mail.ru
Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 10.05.2023 (обновлено: 13:01 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/peskov-1870764070.html
Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков
Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков
Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:49
2023-05-10T13:01
в мире
россия
америка
сша
дмитрий песков
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, это плачевный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого."В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870571691.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
россия
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, америка, сша, дмитрий песков, день победы
В мире, Россия, Америка, США, Дмитрий Песков, День Победы
Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков

Песков: в США вырастет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, это плачевный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс", - сказал Песков журналистам.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Отказ от истории превращает народ Украины в население, заявил Константинов
9 мая, 10:04
Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого.
"В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа", - подчеркнул Песков.
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
8 мая, 13:52
 
В миреРоссияАмерикаСШАДмитрий ПесковДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала