https://ria.ru/20230510/peskov-1870764070.html

Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков

Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023

Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков

Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:49

2023-05-10T12:49

2023-05-10T13:01

в мире

россия

америка

сша

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, это плачевный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого."В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230509/ukraina-1870571691.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

россия

америка

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, америка, сша, дмитрий песков, день победы