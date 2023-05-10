Американцы не знают историю ВОВ, заявил Песков
Песков: в США вырастет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Незнание американцами истории Великой Отечественной войны приведет к тому, что там скоро будет поколение, которое не сможет трезво оценивать настоящее и будущее, это плачевный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не зная всего ужаса прошлого, не зная о том, кто спас мир от коричневой чумы, конечно, скоро в Америке будет поколение, которое не сможет трезво оценивать свое настоящее и свое будущее. Это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе весьма и весьма плачевный процесс", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что различные социологические материалы показывают, что в США молодое поколение уже не помнит, кто с кем воевал во время Второй мировой войны, а фактически уже и среднее поколение не в курсе деталей недавнего прошлого.
"В отличие от этого, мы будем продолжать делать все, чтобы рассказывать нашему подрастающему поколению, чтобы хранить память о Великой Отечественной войне, о подвиге советского народа", - подчеркнул Песков.