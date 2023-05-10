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В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков - РИА Новости, 10.05.2023
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12:38 10.05.2023 (обновлено: 12:48 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pendzhab-1870760598.html
В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков
В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков - РИА Новости, 10.05.2023
В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков
Министерство внутренних дел Пакистана решило развернуть части армии в провинции Пенджаб в связи с беспорядками, вспыхнувшими после ареста лидера оппозиционной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:38
2023-05-10T12:48
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Пакистана решило развернуть части армии в провинции Пенджаб в связи с беспорядками, вспыхнувшими после ареста лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана."Федеральное правительство в осуществление полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 245 Конституции и разделом 4 (3) Закона о борьбе с терроризмом 1997 года... разрешило развертывание частей пакистанской армии для поддержания правопорядка в провинции Пенджаб в помощь гражданским властям", - отмечается в приказе МВД страны.Ведомство отметило, что точное количество войск, дата и район развертывания будут определены правительством провинции в консультации с минобороны."Дата отмены указанного развертывания будет определена впоследствии после взаимных консультаций между обеими заинтересованными сторонами", - отмечается в приказе.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что полиция задержала в провинции Пенджаб почти 1 тысячу протестующих, 130 полицейских и чиновников ранены в результате столкновений.Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.
https://ria.ru/20230416/pakistan-1865627728.html
https://ria.ru/20230509/khan-1870619995.html
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в мире, пенджаб (пакистан), пакистан
В мире, Пенджаб (Пакистан), Пакистан
В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков

В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков после ареста Хана

© AFP 2023 / ARIF ALIПоследствия протестов в городе Лахор, Пакистан
Последствия протестов в городе Лахор, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / ARIF ALI
Последствия протестов в городе Лахор, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Пакистана решило развернуть части армии в провинции Пенджаб в связи с беспорядками, вспыхнувшими после ареста лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана.
"Федеральное правительство в осуществление полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 245 Конституции и разделом 4 (3) Закона о борьбе с терроризмом 1997 года... разрешило развертывание частей пакистанской армии для поддержания правопорядка в провинции Пенджаб в помощь гражданским властям", - отмечается в приказе МВД страны.
Ведомство отметило, что точное количество войск, дата и район развертывания будут определены правительством провинции в консультации с минобороны.
"Дата отмены указанного развертывания будет определена впоследствии после взаимных консультаций между обеими заинтересованными сторонами", - отмечается в приказе.
Полицейские в Пакистане - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В Исламабаде в ДТП погиб министр по делам религии Пакистана
16 апреля, 10:27
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что полиция задержала в провинции Пенджаб почти 1 тысячу протестующих, 130 полицейских и чиновников ранены в результате столкновений.
Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.
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Сторонники экс-премьера Пакистана Хана заявили о его похищении
9 мая, 14:01
 
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