https://ria.ru/20230510/pendzhab-1870760598.html

В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков

В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков - РИА Новости, 10.05.2023

В пакистанском Пенджабе развернут армейские части из-за беспорядков

Министерство внутренних дел Пакистана решило развернуть части армии в провинции Пенджаб в связи с беспорядками, вспыхнувшими после ареста лидера оппозиционной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:38

2023-05-10T12:38

2023-05-10T12:48

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пенджаб (пакистан)

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Пакистана решило развернуть части армии в провинции Пенджаб в связи с беспорядками, вспыхнувшими после ареста лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", экс-премьера Пакистана Имрана Хана."Федеральное правительство в осуществление полномочий, предоставленных в соответствии со статьей 245 Конституции и разделом 4 (3) Закона о борьбе с терроризмом 1997 года... разрешило развертывание частей пакистанской армии для поддержания правопорядка в провинции Пенджаб в помощь гражданским властям", - отмечается в приказе МВД страны.Ведомство отметило, что точное количество войск, дата и район развертывания будут определены правительством провинции в консультации с минобороны."Дата отмены указанного развертывания будет определена впоследствии после взаимных консультаций между обеими заинтересованными сторонами", - отмечается в приказе.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что полиция задержала в провинции Пенджаб почти 1 тысячу протестующих, 130 полицейских и чиновников ранены в результате столкновений.Экс-премьер Пакистана Имран Хан был во вторник арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, Хан вместе с женой и лидерами его партии основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий. Вскоре после ареста Хана его партия призвала к массовым митингам по всей стране.

https://ria.ru/20230416/pakistan-1865627728.html

https://ria.ru/20230509/khan-1870619995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пенджаб (пакистан), пакистан