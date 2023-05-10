https://ria.ru/20230510/patriot-1870685472.html

Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине

Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 10.05.2023

Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине

США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:37

2023-05-10T01:37

2023-05-10T07:52

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest."Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины", — пишет эксперт.Ламер поясняет, что, даже будучи первоклассной системой с технологической точки зрения, система Patriot не может быть использована в полной мере в отрыве от других систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.Аналитик также отметил, что использование систем Patriot против российских ударов является не только неэффективным, но и невыгодным.По мнению автора статьи, главная опасность предоставления Украине систем Patriot заключается в том, что они могут давать ложное ощущение защищенности украинского неба, затягивая начало переговоров и увеличивая количество жертв в долгосрочной перспективе.Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину системы противовоздушной обороны Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230421/patriot-1866941441.html

https://ria.ru/20230509/vsu-1870672131.html

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в мире, сша, украина, россия, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато