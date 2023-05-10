https://ria.ru/20230510/patriot-1870685472.html
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине
США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:37
2023-05-10T01:37
2023-05-10T07:52
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest."Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины", — пишет эксперт.Ламер поясняет, что, даже будучи первоклассной системой с технологической точки зрения, система Patriot не может быть использована в полной мере в отрыве от других систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.Аналитик также отметил, что использование систем Patriot против российских ударов является не только неэффективным, но и невыгодным.По мнению автора статьи, главная опасность предоставления Украине систем Patriot заключается в том, что они могут давать ложное ощущение защищенности украинского неба, затягивая начало переговоров и увеличивая количество жертв в долгосрочной перспективе.Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину системы противовоздушной обороны Patriot.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, сша, украина, россия, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине
TNI: переданные ВСУ ЗРК Patriot станут легкой мишенью для ударов ВС России
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые будут уязвимы для российских ударов, пишет военный аналитик Джефф Ламер в статье для The National Interest
.
"Системы Patriot являются уязвимыми. Работа радара системы Patriot выдает ее местоположение, делая ее легкой мишенью для российских ударов. Это означает, что Patriot не может выступать универсальным средством защиты военных объектов Украины", — пишет эксперт.
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Ламер поясняет, что, даже будучи первоклассной системой с технологической точки зрения, система Patriot не может быть использована в полной мере в отрыве от других систем ПВО, без которых ее покрытие будет лишь частичным.
Аналитик также отметил, что использование систем Patriot против российских ударов является не только неэффективным, но и невыгодным.
«
"Украина сталкивается со всем арсеналом российских ракет и беспилотников. Российские беспилотные системы варьируются от обычных разведывательных дронов до более совершенных дронов-камикадзе <…>, сомнительно использовать перехватчики стоимостью три миллиона долларов для уничтожения беспилотников, стоимость которых в разы меньше", — пишет Ламер.
По мнению автора статьи, главная опасность предоставления Украине систем Patriot заключается в том, что они могут давать ложное ощущение защищенности украинского неба, затягивая начало переговоров и увеличивая количество жертв в долгосрочной перспективе.
«
"Поставки систем Patriot не положат конец войне на Украине и не позволят Киеву вести переговоры для возвращения Крыма или Донбасса. Они демонстрируют мнимую поддержку США, которая может лишь продлить кровавую бойню на Украине", — подытожил эксперт.
Во вторник официальный представитель Пентагона
Патрик Райдер подтвердил доставку на Украину системы противовоздушной обороны Patriot.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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