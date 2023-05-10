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Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы

Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023

Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы

Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:04

2023-05-10T15:04

2023-05-10T15:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день победы

ветераны

день победы — 2023

георгиевская ленточка (акция)

георгиевская ленточка

сво

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.В 60 парках региона прошли акции "Георгиевская ленточка" и "Добрые письма", в рамках которых люди получали от волонтеров символ Победы, а юные жители региона смогли написать послания и сделать рисунки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции."Также родители вместе с детьми своими руками могли сделать открытки для ветеранов, пробовали полевую кухню, смотрели военные фильмы и фотографии военного времени, слушали выступления духовых оркестров. Всего парки Подмосковья 9 мая посетило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230426/festival-1867956673.html

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Алёна Пава

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