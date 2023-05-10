https://ria.ru/20230510/parki-1870803181.html
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы
Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день победы
ветераны
день победы — 2023
георгиевская ленточка (акция)
георгиевская ленточка
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870802244_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e4c5ef25819d42c7846916992c14544.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.В 60 парках региона прошли акции "Георгиевская ленточка" и "Добрые письма", в рамках которых люди получали от волонтеров символ Победы, а юные жители региона смогли написать послания и сделать рисунки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции."Также родители вместе с детьми своими руками могли сделать открытки для ветеранов, пробовали полевую кухню, смотрели военные фильмы и фотографии военного времени, слушали выступления духовых оркестров. Всего парки Подмосковья 9 мая посетило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230426/festival-1867956673.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870802244_165:0:1125:720_1920x0_80_0_0_52b26f4ddb4ce36fce151155e040fea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), день победы, ветераны, день победы — 2023, георгиевская ленточка (акция), георгиевская ленточка, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День Победы, Ветераны, День Победы — 2023, Георгиевская ленточка (акция), Георгиевская ленточка, СВО