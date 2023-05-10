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Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:04 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/parki-1870803181.html
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы
Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день победы
ветераны
день победы — 2023
георгиевская ленточка (акция)
георгиевская ленточка
сво
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.В 60 парках региона прошли акции "Георгиевская ленточка" и "Добрые письма", в рамках которых люди получали от волонтеров символ Победы, а юные жители региона смогли написать послания и сделать рисунки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции."Также родители вместе с детьми своими руками могли сделать открытки для ветеранов, пробовали полевую кухню, смотрели военные фильмы и фотографии военного времени, слушали выступления духовых оркестров. Всего парки Подмосковья 9 мая посетило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Более 30 тысяч человек посетило парки Подмосковья в День Победы

© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиБолее 31 тыс. человек посетили парки Подмосковья в День Победы
Более 31 тыс. человек посетили парки Подмосковья в День Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Более 31 тыс. человек посетили парки Подмосковья в День Победы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек посетило парки культуры и отдыха Московской области 9 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В 60 парках региона прошли акции "Георгиевская ленточка" и "Добрые письма", в рамках которых люди получали от волонтеров символ Победы, а юные жители региона смогли написать послания и сделать рисунки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
"Также родители вместе с детьми своими руками могли сделать открытки для ветеранов, пробовали полевую кухню, смотрели военные фильмы и фотографии военного времени, слушали выступления духовых оркестров. Всего парки Подмосковья 9 мая посетило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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