https://ria.ru/20230510/pakistan-1870683889.html
Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ
Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ - РИА Новости, 10.05.2023
Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ
Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона вспыхнувших во вторник массовых протестов после задержания бывшего премьера страны и... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:12
2023-05-10T01:12
2023-05-10T01:12
пакистан
карачи
лахор
имран хан
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона вспыхнувших во вторник массовых протестов после задержания бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, передает телеканал Geo TV. По данным телеканала, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в городе Карачи на юге страны, а также в Лахоре и Фейсалабаде на северо-западе. В Исламабаде и Пешаваре протестующие сторонники экс-премьера перекрыли улицы. Отмечается, что в указанных городах протестующие поджигали полицейские автомобили и наносили ущерб госимуществу. Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что экс-премьер страны был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.
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пакистан, карачи, лахор, имран хан, в мире
Пакистан, Карачи, Лахор, Имран Хан, В мире
Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ
Geo: в Пакистане для разгона протестующих в ряде городов применили слезоточивый газ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона вспыхнувших во вторник массовых протестов после задержания бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, передает
телеканал Geo TV.
По данным телеканала, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в городе Карачи
на юге страны, а также в Лахоре
и Фейсалабаде
на северо-западе. В Исламабаде
и Пешаваре
протестующие сторонники экс-премьера перекрыли улицы.
Отмечается, что в указанных городах протестующие поджигали полицейские автомобили и наносили ущерб госимуществу.
Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что экс-премьер страны был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана.
Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.
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