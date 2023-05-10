https://ria.ru/20230510/pakistan-1870683889.html

Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ

Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ - РИА Новости, 10.05.2023

Против протестующих в ряде пакистанских городов применили слезоточивый газ

Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона вспыхнувших во вторник массовых протестов после задержания бывшего премьера страны и... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:12

2023-05-10T01:12

2023-05-10T01:12

пакистан

карачи

лахор

имран хан

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона вспыхнувших во вторник массовых протестов после задержания бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана, передает телеканал Geo TV. По данным телеканала, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы в городе Карачи на юге страны, а также в Лахоре и Фейсалабаде на северо-западе. В Исламабаде и Пешаваре протестующие сторонники экс-премьера перекрыли улицы. Отмечается, что в указанных городах протестующие поджигали полицейские автомобили и наносили ущерб госимуществу. Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что экс-премьер страны был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу траста "Аль-Кадир". Вскоре после этого партия "Техрик-и-Инсаф" призвала к проведению массовых митингов в связи с арестом Хана. Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.

https://ria.ru/20230507/kishinev-1870305016.html

пакистан

карачи

лахор

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пакистан, карачи, лахор, имран хан, в мире