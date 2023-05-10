https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870723429.html
Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам
Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам - РИА Новости, 10.05.2023
Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам
Свыше 100 экскурсий на промышленные предприятия Москвы проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 15 по 31 мая, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:21
2023-05-10T10:21
2023-05-10T10:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
мослифт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 100 экскурсий на промышленные предприятия Москвы проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 15 по 31 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Проект "Открой#Моспром" предоставляет гостям и жителям столицы возможность познакомиться с производственными процессами предприятий разных отраслей промышленности. За время существования проекта было проведено свыше 1,8 тысячи экскурсий, а его аудитория превысила 11,5 миллиона человек. В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии – с 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что новым форматом проекта станут ночные спецэкскурсии, приуроченные к всероссийской акции "Ночь музеев".Так, в рамках тура "Ночь на "Микроне" посетители узнают, как устроены чистые производственные помещения, увидят процесс снятия микросхем с кремниевых пластин, производство чип-модулей, изготовление транспортных билетов и многое другое. На спецэкскурсии "Ночь в "Очаково" по действующему производству безалкогольных напитков посетители увидят бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом, линии розлива, а также посетят историческую экспозицию музея, расположенного прямо на территории комбината. В рамках спецтура по офису VK гости узнают о проектах и актуальных сервисах компании, которые дают возможность пользователям осваивать новые профессии, общаться и решать множество других задач.Среди участников третьего сезона проекта "Открой#Моспром" - кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", музеи "Роза Эйнема", "Ил", Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и другие. Также в этом сезоне к проекту присоединится одно из крупнейших электротехнических предприятий города – завод "МЭЛ" и резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – завод "Легопласт", который производит пластиковые паллеты.
https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, мослифт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Мослифт
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 100 экскурсий на промышленные предприятия Москвы проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 15 по 31 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Проект "Открой#Моспром" предоставляет гостям и жителям столицы возможность познакомиться с производственными процессами предприятий разных отраслей промышленности. За время существования проекта было проведено свыше 1,8 тысячи экскурсий, а его аудитория превысила 11,5 миллиона человек. В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии – с 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов
Он добавил, что новым форматом проекта станут ночные спецэкскурсии, приуроченные к всероссийской акции "Ночь музеев".
Так, в рамках тура "Ночь на "Микроне" посетители узнают, как устроены чистые производственные помещения, увидят процесс снятия микросхем с кремниевых пластин, производство чип-модулей, изготовление транспортных билетов и многое другое. На спецэкскурсии "Ночь в "Очаково" по действующему производству безалкогольных напитков посетители увидят бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом, линии розлива, а также посетят историческую экспозицию музея, расположенного прямо на территории комбината. В рамках спецтура по офису VK гости узнают о проектах и актуальных сервисах компании, которые дают возможность пользователям осваивать новые профессии, общаться и решать множество других задач.
Среди участников третьего сезона проекта "Открой#Моспром" - кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт
", музеи "Роза Эйнема", "Ил", Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева
и другие. Также в этом сезоне к проекту присоединится одно из крупнейших электротехнических предприятий города – завод "МЭЛ" и резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – завод "Легопласт", который производит пластиковые паллеты.