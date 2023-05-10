https://ria.ru/20230510/ovchinskiy-1870723429.html

Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам

Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам - РИА Новости, 10.05.2023

Овчинский: "Открой#Моспром" начал запись на экскурсии по заводам и фабрикам

Свыше 100 экскурсий на промышленные предприятия Москвы проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 15 по 31 мая, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:21

2023-05-10T10:21

2023-05-10T10:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

мослифт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Свыше 100 экскурсий на промышленные предприятия Москвы проведут в рамках проекта "Открой#Моспром" в период с 15 по 31 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Проект "Открой#Моспром" предоставляет гостям и жителям столицы возможность познакомиться с производственными процессами предприятий разных отраслей промышленности. За время существования проекта было проведено свыше 1,8 тысячи экскурсий, а его аудитория превысила 11,5 миллиона человек. В этом году мы в третий раз открываем регистрацию на промышленные экскурсии – с 15 по 31 мая граждане смогут бесплатно посетить более 25 столичных предприятий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что новым форматом проекта станут ночные спецэкскурсии, приуроченные к всероссийской акции "Ночь музеев".Так, в рамках тура "Ночь на "Микроне" посетители узнают, как устроены чистые производственные помещения, увидят процесс снятия микросхем с кремниевых пластин, производство чип-модулей, изготовление транспортных билетов и многое другое. На спецэкскурсии "Ночь в "Очаково" по действующему производству безалкогольных напитков посетители увидят бродильные емкости высотой с восьмиэтажный дом, линии розлива, а также посетят историческую экспозицию музея, расположенного прямо на территории комбината. В рамках спецтура по офису VK гости узнают о проектах и актуальных сервисах компании, которые дают возможность пользователям осваивать новые профессии, общаться и решать множество других задач.Среди участников третьего сезона проекта "Открой#Моспром" - кондитерская фабрика "Бабаевский", производитель чипсов "Московский картофель", предприятие по выпуску лифтов "Мослифт", музеи "Роза Эйнема", "Ил", Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева и другие. Также в этом сезоне к проекту присоединится одно из крупнейших электротехнических предприятий города – завод "МЭЛ" и резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – завод "Легопласт", который производит пластиковые паллеты.

https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, мослифт