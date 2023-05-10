https://ria.ru/20230510/obysk-1870759145.html

В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски

В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски - РИА Новости, 10.05.2023

В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:32

2023-05-10T12:32

2023-05-10T12:32

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. "Сегодня утром сотрудники полиции и СБУ нагрянули в редакцию "Думской". Проводят обыск и заблокировали работу редакции. Для нас все очевидно — это очередная попытка "Слуг народа" пресечь любую критику в свой адрес", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. По информации издания, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. "Мы заявляем решительный протест таким действиям правоохранителей, считаем происходящее препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса), посягательством на свободу слова и демократию в Украине", - отметили в издании.

https://ria.ru/20230506/obvinenie-1870124613.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, служба безопасности украины