Рейтинг@Mail.ru
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obysk-1870759145.html
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски - РИА Новости, 10.05.2023
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:32
2023-05-10T12:32
в мире
одесса
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. "Сегодня утром сотрудники полиции и СБУ нагрянули в редакцию "Думской". Проводят обыск и заблокировали работу редакции. Для нас все очевидно — это очередная попытка "Слуг народа" пресечь любую критику в свой адрес", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. По информации издания, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. "Мы заявляем решительный протест таким действиям правоохранителей, считаем происходящее препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса), посягательством на свободу слова и демократию в Украине", - отметили в издании.
https://ria.ru/20230506/obvinenie-1870124613.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Служба безопасности Украины
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски

СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Думская" в Одессе

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании.
"Сегодня утром сотрудники полиции и СБУ нагрянули в редакцию "Думской". Проводят обыск и заблокировали работу редакции. Для нас все очевидно — это очередная попытка "Слуг народа" пресечь любую критику в свой адрес", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале.
По информации издания, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете.
"Мы заявляем решительный протест таким действиям правоохранителей, считаем происходящее препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса), посягательством на свободу слова и демократию в Украине", - отметили в издании.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам
6 мая, 10:54
 
В миреОдессаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала