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В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски - РИА Новости, 10.05.2023
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски
Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:32
2023-05-10T12:32
2023-05-10T12:32
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в редакцию издания "Думская" в Одессе, ее работа заблокирована, сообщили в среду в самом издании. "Сегодня утром сотрудники полиции и СБУ нагрянули в редакцию "Думской". Проводят обыск и заблокировали работу редакции. Для нас все очевидно — это очередная попытка "Слуг народа" пресечь любую критику в свой адрес", - говорится в заявлении издания в Telegram-канале. По информации издания, постановление об обыске было вынесено 9 мая сразу после нескольких резонансных публикаций, посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете. "Мы заявляем решительный протест таким действиям правоохранителей, считаем происходящее препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса), посягательством на свободу слова и демократию в Украине", - отметили в издании.
https://ria.ru/20230506/obvinenie-1870124613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, служба безопасности украины
В мире, Одесса, Служба безопасности Украины
В редакции украинского издания "Думская" в Одессе проходят обыски
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Думская" в Одессе