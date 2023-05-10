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НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер - РИА Новости, 10.05.2023
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17:50 10.05.2023 (обновлено: 17:55 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер - РИА Новости, 10.05.2023
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:50
2023-05-10T17:55
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих специальных навыков, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу. "Речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет", - говорится в сообщении. Вопрос распределения функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами актуален на сегодняшний день в большинстве стран мира, отметили в пресс-службе. Распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов, такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом, подчеркнули в институте. При этом переданы могут быть лишь отдельные функции, а назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер, уточнили в пресс-службе. Часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, пояснили в ведомстве.
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер

ЦНИИОИЗ: перераспределение обязанностей врачей и медсестер не означает допнагрузку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих специальных навыков, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу.
"Речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет", - говорится в сообщении.
Вопрос распределения функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами актуален на сегодняшний день в большинстве стран мира, отметили в пресс-службе. Распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов, такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом, подчеркнули в институте.
При этом переданы могут быть лишь отдельные функции, а назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер, уточнили в пресс-службе. Часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, пояснили в ведомстве.
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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