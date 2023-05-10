https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html

НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер

НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер - РИА Новости, 10.05.2023

НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер

Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:50

2023-05-10T17:50

2023-05-10T17:55

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих специальных навыков, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу. "Речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет", - говорится в сообщении. Вопрос распределения функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами актуален на сегодняшний день в большинстве стран мира, отметили в пресс-службе. Распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов, такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом, подчеркнули в институте. При этом переданы могут быть лишь отдельные функции, а назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер, уточнили в пресс-службе. Часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20230510/vrachi-1870705212.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)