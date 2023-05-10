https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер - РИА Новости, 10.05.2023
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:50
2023-05-10T17:50
2023-05-10T17:55
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих специальных навыков, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу. "Речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет", - говорится в сообщении. Вопрос распределения функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами актуален на сегодняшний день в большинстве стран мира, отметили в пресс-службе. Распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов, такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом, подчеркнули в институте. При этом переданы могут быть лишь отдельные функции, а назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер, уточнили в пресс-службе. Часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20230510/vrachi-1870705212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_3cdcdc775ba911a75cc88f5f8bbf3017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
НИИ Минздрава рассказал об идее изменения обязанностей врачей и медсестер
ЦНИИОИЗ: перераспределение обязанностей врачей и медсестер не означает допнагрузку
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перераспределение обязанностей между врачами и медсестрами не означает дополнительную нагрузку на средний медицинский персонал, часть функций, не требующих специальных навыков, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предлагает передать часть обязанностей от врачей к среднему медперсоналу, при этом согласно опросу сервиса "Актион Медицина", практически весь опрошенный медперсонал не одобрил эту инициативу.
"Речи о дополнительной нагрузке на медработников среднего звена ни в коем случае не идет", - говорится в сообщении.
Вопрос распределения функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами актуален на сегодняшний день в большинстве стран мира, отметили в пресс-службе. Распределение функций позволяет повысить доступность медпомощи без потери ее качества в рамках имеющихся ресурсов, такой подход дает возможность высвободить время врача на работу с пациентом, подчеркнули в институте.
При этом переданы могут быть лишь отдельные функции, а назначать лечение может только врач и в некоторых случаях фельдшер, уточнили в пресс-службе. Часть функций, не требующих специальных навыков и медицинского образования, может быть передана от медсестер к немедицинским работникам поликлиник, пояснили в ведомстве.
Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав