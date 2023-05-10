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Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли - РИА Новости, 10.05.2023
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17:36 10.05.2023 (обновлено: 17:37 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/obstrely-1870855084.html
Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли
Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли - РИА Новости, 10.05.2023
Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли
Атака украинских дронов на Кремль, покушение на убийство Захара Прилепина, теракты на российских железных дорогах – в последние недели Киев развернул против... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:36
2023-05-10T17:37
безопасность
киев
москва
одесса
захар прилепин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Атака украинских дронов на Кремль, покушение на убийство Захара Прилепина, теракты на российских железных дорогах – в последние недели Киев развернул против Москвы диверсионную войну. Для ее ведения противник использует все имеющиеся силы и средства. Впрочем, российская армия тоже не сидит, сложа руки.Сдвинуть вправоВ ночь на 8 мая авиация и флот нанесли массированные удары возмездия – одни из самых мощных за всю СВО.Если раньше атакам подвергались, в основном, стационарные объекты – подстанции, военные предприятия, объекты критической инфраструктуры – то в ночь на 8-е "прилетело" не только по ним. Под удар попали железнодорожные составы, перебрасываемые резервы, склады с боеприпасами.В частности, одним из взрывов был полностью уничтожен Павлоградский химический завод, на котором хранились запасы вооружения, а также две казармы с украинскими военными.Кроме того, удар возмездия нанесли по аэродрому Школьный в Одессе, откуда ВСУ запускают беспилотники в сторону Крыма, два моста – железнодорожный в Затоке и автомобильный в Маяках, а также позиционный район ПВО в Дачном. Обстрелу колоссальной силы подвергся Часов Яр – тыловой населенный пункт группировки, воюющей в Артемовске. На авдеевском направлении авиация корректируемыми авиабомбами ровняла с землей главный донецкий укрепрайон ВСУ.У этих ударов две главные цели. Первая – наказать киевский режим за активные действия на российской территории. Вторая – как можно больше снизить наступательный потенциал Украины, которая со дня на день может пойти в атаку сразу по нескольким направлениям. Очень вероятно, что благодаря последним действиям российских авиации и флота, ВСУ были вынуждены сдвинуть свои планы.В три эшелонаНесмотря на то, что страны Запада серьезно "прокачали" украинскую систему ПВО, поставили свои ЗРС и радары и регулярно снабжают Киев разведданными, ущерб от ударов был нанесен очень серьезный. Такой высокой эффективности удалось достичь, благодаря применению новой тактики.В авангарде действуют недорогие дроны-камикадзе "Герань", которые наравне с ракетами-имитаторами вскрывают расположение вражеской ПВО и вынуждают ее тратить на себя дорогостоящие боеприпасы. Следом идет еще одна волна беспилотников, которая поражает объекты на земле. И лишь после этого в дело вступают носители высокоточного оружия, к тому времени уже прибывшие в район пуска.Аналитики отмечают, что ВКС, вдобавок, наносят удары с разных сторон, чтобы еще больше запутать украинские РЛС. Таким образом, эффективность ПВО снижается еще больше.Судя по всему, сказывается дефицит техники. Несколько недель назад западные СМИ писали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для зенитно-ракетных систем С-300. А западных поставок пока что не хватает, чтобы полностью заменить советские комплексы.
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безопасность, киев, москва, одесса, захар прилепин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Киев, Москва, Одесса, Захар Прилепин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России

Планы ВСУ сорваны. Россия применила тактику выжженной земли

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчебно-боевой вылет стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс-2
Учебно-боевой вылет стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс-2 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Атака украинских дронов на Кремль, покушение на убийство Захара Прилепина, теракты на российских железных дорогах – в последние недели Киев развернул против Москвы диверсионную войну. Для ее ведения противник использует все имеющиеся силы и средства. Впрочем, российская армия тоже не сидит, сложа руки.

Сдвинуть вправо

В ночь на 8 мая авиация и флот нанесли массированные удары возмездия – одни из самых мощных за всю СВО.
Если раньше атакам подвергались, в основном, стационарные объекты – подстанции, военные предприятия, объекты критической инфраструктуры – то в ночь на 8-е "прилетело" не только по ним. Под удар попали железнодорожные составы, перебрасываемые резервы, склады с боеприпасами.
© Фото очевидцаПожар в Павлограде
Пожар в Павлограде
© Фото очевидца
Пожар в Павлограде
В частности, одним из взрывов был полностью уничтожен Павлоградский химический завод, на котором хранились запасы вооружения, а также две казармы с украинскими военными.
Кроме того, удар возмездия нанесли по аэродрому Школьный в Одессе, откуда ВСУ запускают беспилотники в сторону Крыма, два моста – железнодорожный в Затоке и автомобильный в Маяках, а также позиционный район ПВО в Дачном. Обстрелу колоссальной силы подвергся Часов Яр – тыловой населенный пункт группировки, воюющей в Артемовске. На авдеевском направлении авиация корректируемыми авиабомбами ровняла с землей главный донецкий укрепрайон ВСУ.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта возле Авдеевки
У этих ударов две главные цели. Первая – наказать киевский режим за активные действия на российской территории. Вторая – как можно больше снизить наступательный потенциал Украины, которая со дня на день может пойти в атаку сразу по нескольким направлениям. Очень вероятно, что благодаря последним действиям российских авиации и флота, ВСУ были вынуждены сдвинуть свои планы.

В три эшелона

Несмотря на то, что страны Запада серьезно "прокачали" украинскую систему ПВО, поставили свои ЗРС и радары и регулярно снабжают Киев разведданными, ущерб от ударов был нанесен очень серьезный. Такой высокой эффективности удалось достичь, благодаря применению новой тактики.
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
В авангарде действуют недорогие дроны-камикадзе "Герань", которые наравне с ракетами-имитаторами вскрывают расположение вражеской ПВО и вынуждают ее тратить на себя дорогостоящие боеприпасы. Следом идет еще одна волна беспилотников, которая поражает объекты на земле. И лишь после этого в дело вступают носители высокоточного оружия, к тому времени уже прибывшие в район пуска.
Аналитики отмечают, что ВКС, вдобавок, наносят удары с разных сторон, чтобы еще больше запутать украинские РЛС. Таким образом, эффективность ПВО снижается еще больше.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Судя по всему, сказывается дефицит техники. Несколько недель назад западные СМИ писали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для зенитно-ракетных систем С-300. А западных поставок пока что не хватает, чтобы полностью заменить советские комплексы.
 
БезопасностьКиевМоскваОдессаЗахар ПрилепинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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