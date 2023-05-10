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Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.05.2023

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в очередной раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка, загорелись два частных дома, пострадавших нет, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:23

2023-05-10T20:23

2023-05-10T20:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз за сутки обстреляли Петровский район Донецка, загорелись два частных дома, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Ранее за 10 мая ВСУ уже обстреляли Петровский район. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины украинские войска в 14.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины