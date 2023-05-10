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Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obstrel-1870681623.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке
Украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T00:42
2023-05-10T00:42
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23:20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 23:50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 00:05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении. Кроме того, в представительстве уточнили, что украинские войска обстреляли Новопетриковку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, Макеевку, выпустив пять ракет из РСЗО, и Александровку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870652291.html
горловка
донецк
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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

Украинские войска за 45 минут выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23:20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 23:50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 00:05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в представительстве уточнили, что украинские войска обстреляли Новопетриковку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, Макеевку, выпустив пять ракет из РСЗО, и Александровку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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