https://ria.ru/20230510/obstrel-1870681623.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке - РИА Новости, 10.05.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку и Горловке

Украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T00:42

2023-05-10T00:42

2023-05-10T00:42

специальная военная операция на украине

горловка

сцкк

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23:20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 23:50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 00:05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении. Кроме того, в представительстве уточнили, что украинские войска обстреляли Новопетриковку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, Макеевку, выпустив пять ракет из РСЗО, и Александровку, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230509/obstrel-1870652291.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, сцкк, донецк, донецкая народная республика