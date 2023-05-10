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Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов - РИА Новости, 10.05.2023
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов
Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:27
2023-05-10T12:27
2023-05-10T12:27
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ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных жилых кварталов, сообщили представители делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. "Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов в нарушении основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)", - говорится в официальном аккаунте делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Twitter.
https://ria.ru/20230420/evropa-1866655641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, вооруженные силы украины, вена, россия, в мире, twitter
ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Вена, Россия, В мире, Twitter
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов
Россия потребовала от ОБСЕ оценки систематических прицельных обстрелов ВСУ жилых кварталов