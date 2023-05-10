Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/obse-1870758690.html
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов - РИА Новости, 10.05.2023
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов
Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:27
2023-05-10T12:27
обсе
вооруженные силы украины
вена
россия
в мире
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных жилых кварталов, сообщили представители делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. "Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов в нарушении основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)", - говорится в официальном аккаунте делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Twitter.
https://ria.ru/20230420/evropa-1866655641.html
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, вооруженные силы украины, вена, россия, в мире, twitter
ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Вена, Россия, В мире, Twitter
Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов

Россия потребовала от ОБСЕ оценки систематических прицельных обстрелов ВСУ жилых кварталов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных жилых кварталов, сообщили представители делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов в нарушении основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)", - говорится в официальном аккаунте делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Twitter.
Главное здание Совета Европы - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Постпред при ОБСЕ заявил, что Совет Европы рискует раствориться в ЕС и НАТО
20 апреля, 15:56
 
ОБСЕВооруженные силы УкраиныВенаРоссияВ миреTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала