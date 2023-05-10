https://ria.ru/20230510/obse-1870758690.html

Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов

Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов - РИА Новости, 10.05.2023

Россия потребовала от ОБСЕ оценки обстрелов ВСУ жилых кварталов

Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:27

2023-05-10T12:27

2023-05-10T12:27

обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов украинскими силами густонасёленных жилых кварталов, сообщили представители делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. "Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов в нарушении основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)", - говорится в официальном аккаунте делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Twitter.

https://ria.ru/20230420/evropa-1866655641.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обсе, вооруженные силы украины, вена, россия, в мире, twitter