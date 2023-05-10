https://ria.ru/20230510/obrushenie-1870916554.html

На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.05.2023

На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Строительные леса обрушились на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:19

2023-05-10T23:19

2023-05-10T23:21

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Строительные леса обрушились на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, предварительно, пострадали два человека, сейчас проводится разбор конструкций."Предварительная причина - нарушение технологии сборки строительных лесов. Предварительно, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855808228.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия