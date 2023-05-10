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На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.05.2023
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23:19 10.05.2023 (обновлено: 23:21 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/obrushenie-1870916554.html
На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие
На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.05.2023
На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие
Строительные леса обрушились на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:19
2023-05-10T23:21
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Строительные леса обрушились на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, предварительно, пострадали два человека, сейчас проводится разбор конструкций."Предварительная причина - нарушение технологии сборки строительных лесов. Предварительно, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На западе Москвы обрушились строительные леса, есть пострадавшие

В Москве на улице Алексея Свиридова обрушились строительные леса, пострадали два человека

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Строительные леса обрушились на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
«

"Поступило сообщение об обрушении лесов по адресу: улица Алексея Свиридова, дом 24... На месте находятся все службы города. Проводятся работы по ликвидации последствий падения лесов", - говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, предварительно, пострадали два человека, сейчас проводится разбор конструкций.
"Предварительная причина - нарушение технологии сборки строительных лесов. Предварительно, пострадали два человека", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
На западе Москвы обрушились строительные леса
4 марта, 10:08
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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