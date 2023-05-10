https://ria.ru/20230510/neft-1870699754.html

Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США

Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США - РИА Новости, 10.05.2023

Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:27

2023-05-10T08:27

2023-05-10T08:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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цены на нефть

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 76,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,17 доллара. Рынки оценивают статистику. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов в США за прошлую неделю. За неделю по 5 мая показатель вырос на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,6 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 0,9 миллиона баррелей. Также днем ранее была опубликована статистика из Китая. Таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, при этом импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая - крупнейшего мирового импортеров нефти.

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, сша, brent, wti (нефть), цены на нефть