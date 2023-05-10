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Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США - РИА Новости, 10.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:27 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/neft-1870699754.html
Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США
Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США - РИА Новости, 10.05.2023
Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:27
2023-05-10T08:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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цены на нефть
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 76,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,17 доллара. Рынки оценивают статистику. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов в США за прошлую неделю. За неделю по 5 мая показатель вырос на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,6 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 0,9 миллиона баррелей. Также днем ранее была опубликована статистика из Китая. Таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, при этом импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая - крупнейшего мирового импортеров нефти.
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экономика, китай, сша, brent, wti (нефть), цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Китай, США, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Цены на нефть снизились после выхода данных о приросте ее запасов в США

Цены на нефть снизились после выхода данных о неожиданном приросте запасов сырья в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 76,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,17 доллара.
Рынки оценивают статистику. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов в США за прошлую неделю. За неделю по 5 мая показатель вырос на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,6 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 0,9 миллиона баррелей.
Также днем ранее была опубликована статистика из Китая. Таможенное управление опубликовало данные о торговом балансе страны за январь-апрель. Экспорт Китая за отчетный период увеличился на 2,5%, при этом импорт упал на 7,3%. Нефтяной рынок внимательно следит за экономическими показателями Китая - крупнейшего мирового импортеров нефти.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКитайСШАBrentWTI (нефть)Цены на нефть
 
 
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