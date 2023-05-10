https://ria.ru/20230510/nato-1870896518.html

В НАТО заявили, что должны быть готовы к конфликту в любой момент

В НАТО заявили, что должны быть готовы к конфликту в любой момент - РИА Новости, 10.05.2023

В НАТО заявили, что должны быть готовы к конфликту в любой момент

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр утверждает, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту, а потому необходимо... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:07

2023-05-10T20:07

2023-05-10T20:07

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роб бауэр

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр утверждает, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту, а потому необходимо еще больше усиливать коллективную оборону. "Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент… Военные службы НАТО следят за все более агрессивной схемой поведения России. Вместе мы добились самого значительного усиления со времен холодной войны, но эта работа не завершена", - сказал Бауэр на пресс-конференции по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов. Он добавил, что большая интеграция военного планирования на натовском и национальном уровнях позволит альянсу добиться того, что все страны будет действовать сообща. "Интеграция военного планирования на натовском и национальном уровнях позволит нам добиться того, что символизирует флаг НАТО, мы будем руководствоваться все вместе одним компасом", - сказал Бауэр.

https://ria.ru/20230510/nato-1870886208.html

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в мире, россия, роб бауэр, нато