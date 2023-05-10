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Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио - РИА Новости, 10.05.2023
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17:25 10.05.2023 (обновлено: 17:26 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/nato-1870850440.html
Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио
Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио - РИА Новости, 10.05.2023
Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио
Планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:25
2023-05-10T17:26
токио
россия
атр
мария захарова
нато
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Намерение НАТО открыть офис в японской столице - это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
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токио, россия, атр, мария захарова, нато
Токио, Россия, АТР, Мария Захарова, НАТО
Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио

Захарова: планы НАТО открыть офис в Токио подтверждают намерения альянса закрепиться в АТР

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Намерение НАТО открыть офис в японской столице - это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
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ТокиоРоссияАТРМария ЗахароваНАТО
 
 
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