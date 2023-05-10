https://ria.ru/20230510/nato-1870850440.html

Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио

Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио - РИА Новости, 10.05.2023

Захарова прокомментировала планы НАТО открыть офис в Токио

Планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:25

2023-05-10T17:25

2023-05-10T17:26

токио

россия

атр

мария захарова

нато

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Намерение НАТО открыть офис в японской столице - это, конечно, очередное свидетельство, уже практическое, а не иллюзорное, глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.

https://ria.ru/20230504/prodvizhenie-1869622166.html

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токио, россия, атр, мария захарова, нато