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Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 10.05.2023 (обновлено: 15:51 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/narkotiki-1870813111.html
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез - РИА Новости, 10.05.2023
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез
Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:39
2023-05-10T15:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
совет безопасности рф
херсонская область
александр гребенкин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html
украина
россия
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украина, россия, в мире, совет безопасности рф, херсонская область , александр гребенкин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Совет Безопасности РФ, Херсонская область , Александр Гребенкин
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез

Совбез: спецоперация в значительное мере помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Центра специального назначения ФСБ у границы с Украиной
Бойцы Центра специального назначения ФСБ у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Центра специального назначения ФСБ у границы с Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСовет Безопасности РФХерсонская областьАлександр Гребенкин
 
 
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