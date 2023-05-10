https://ria.ru/20230510/narkotiki-1870813111.html

Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез

Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез - РИА Новости, 10.05.2023

Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез

Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:39

2023-05-10T15:39

2023-05-10T15:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

совет безопасности рф

херсонская область

александр гребенкин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html

украина

россия

херсонская область

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Наталья Макарова

украина, россия, в мире, совет безопасности рф, херсонская область , александр гребенкин