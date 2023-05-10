https://ria.ru/20230510/narkotiki-1870813111.html
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез - РИА Новости, 10.05.2023
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез
Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:39
2023-05-10T15:39
2023-05-10T15:51
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
совет безопасности рф
херсонская область
александр гребенкин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Проведение специальной военной операции и освобождение Запорожской и Херсонской областей в значительной мере способствовало перекрытию каналов поставки украинских наркотиков, предназначенных для распространения среди российской молодежи", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, совет безопасности рф, херсонская область , александр гребенкин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Совет Безопасности РФ, Херсонская область , Александр Гребенкин
Спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины, заявил Совбез
Совбез: спецоперация в значительное мере помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины