https://ria.ru/20230510/narkolaboratoriya-1870783439.html

В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец

В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец - РИА Новости, 10.05.2023

В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец

Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:09

2023-05-10T14:09

2023-05-10T14:09

происшествия

новгородская область

россия

наркотики

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая – РИА Новости. Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "По предварительным данным, трое жителей Калуги оборудовали нелегальное производство, замаскированное под небольшую животноводческую ферму, по заказу неустановленного драгдилера. На полученные от заказчика средства они приобрели земельный участок в Новгородской области, необходимое оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также обустроили дом и завели стадо овец и коз", сказала она. В марте "злоумышленники изготовили около 40 килограммов мефедрона, но не успели его сбыть, поскольку были задержаны сотрудниками полиции", добавила Волк. Также изъяты порядка 80 бочек и канистр с компонентами для синтеза наркотических веществ и специальное оборудование. Варщики арестованы.

https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, новгородская область, россия, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии)