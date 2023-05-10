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В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец - РИА Новости, 10.05.2023
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14:09 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/narkolaboratoriya-1870783439.html
В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец
В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец - РИА Новости, 10.05.2023
В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец
Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:09
2023-05-10T14:09
происшествия
новгородская область
россия
наркотики
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая – РИА Новости. Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "По предварительным данным, трое жителей Калуги оборудовали нелегальное производство, замаскированное под небольшую животноводческую ферму, по заказу неустановленного драгдилера. На полученные от заказчика средства они приобрели земельный участок в Новгородской области, необходимое оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также обустроили дом и завели стадо овец и коз", сказала она. В марте "злоумышленники изготовили около 40 килограммов мефедрона, но не успели его сбыть, поскольку были задержаны сотрудниками полиции", добавила Волк. Также изъяты порядка 80 бочек и канистр с компонентами для синтеза наркотических веществ и специальное оборудование. Варщики арестованы.
https://ria.ru/20230125/narkotiki-1847310716.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, россия, наркотики, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Наркотики, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новгородской области нашли нарколабораторию среди коз и овец

МВД в Новгородской области пресекло работу нарколаборатории, замаскированной под ферму

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мая – РИА Новости. Трое жителей Калуги замаскировали нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, трое жителей Калуги оборудовали нелегальное производство, замаскированное под небольшую животноводческую ферму, по заказу неустановленного драгдилера. На полученные от заказчика средства они приобрели земельный участок в Новгородской области, необходимое оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также обустроили дом и завели стадо овец и коз", сказала она.
В марте "злоумышленники изготовили около 40 килограммов мефедрона, но не успели его сбыть, поскольку были задержаны сотрудниками полиции", добавила Волк.
Также изъяты порядка 80 бочек и канистр с компонентами для синтеза наркотических веществ и специальное оборудование. Варщики арестованы.
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияНаркотикиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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