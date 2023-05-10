https://ria.ru/20230510/napadenie-1870691442.html
В Токио мужчина ранил ножом школьника
В Токио мужчина ранил ножом школьника - РИА Новости, 10.05.2023
В Токио мужчина ранил ножом школьника
Мужчина 60-лет ранил ножом школьника, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T05:48
2023-05-10T05:48
2023-05-10T05:49
токио
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ТОКИО, 10 мая – РИА Новости. Мужчина 60-лет ранил ножом школьника, сообщил телеканал NHK. Утром в среду в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ота ножом ранен ребенок. По предварительным данным, это школьник первого класса средней ступени, что соответствует седьмому классу российской школы. Мальчик госпитализирован. Полиция задержала нападавшего, им оказался мужчина за 60 лет. Ведется дознание. Утром в среду в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ота ножом ранен мальчик 13-ти лет - школьник первого класса средней ступени, что соответствует седьмому классу российской школы. Мальчик госпитализирован. Нападение произошло, когда он шел в школу. Школьник получил ранения в грудь. Полиция задержала нападавшего, им оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. Он признал свою вину. Полиция продолжает дознание, о мотивах пока не сообщается.
https://ria.ru/20230508/zapakh-1870413821.html
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токио
В Токио мужчина ранил ножом школьника
NHK: в Токио госпитализировали школьника, которого ранил ножом шестидесятилетний мужчина
ТОКИО, 10 мая – РИА Новости.
Мужчина 60-лет ранил ножом школьника, сообщил
телеканал NHK.
Утром в среду в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ота ножом ранен ребенок. По предварительным данным, это школьник первого класса средней ступени, что соответствует седьмому классу российской школы. Мальчик госпитализирован.
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Полиция задержала нападавшего, им оказался мужчина за 60 лет. Ведется дознание.
Утром в среду в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ота ножом ранен мальчик 13-ти лет - школьник первого класса средней ступени, что соответствует седьмому классу российской школы. Мальчик госпитализирован. Нападение произошло, когда он шел в школу. Школьник получил ранения в грудь.
Полиция задержала нападавшего, им оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства и занятий. Он признал свою вину. Полиция продолжает дознание, о мотивах пока не сообщается.
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