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На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова - РИА Новости, 10.05.2023
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова
В Белозерске Вологодской области ко Дню Победы завершили ремонт дома-музея поэта-фронтовика Сергея Орлова, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:54
2023-05-10T14:54
2023-05-10T14:54
вологодская область
вологодская область
белозерск
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музеи
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ВОЛОГДА, 10 мая – РИА Новости. В Белозерске Вологодской области ко Дню Победы завершили ремонт дома-музея поэта-фронтовика Сергея Орлова, сообщила пресс-служба правительства области.Сергей Орлов - лауреат Государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов. Самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" посвящено безымянному герою Великой Отечественной войны.По информации пресс-службы, капитальный ремонт деревянного здания 1874 года постройки, где жила семья Орлова, начался еще в 2020 году, но из-за недобросовестного подрядчика продлился три года вместо полутора лет. На ремонт и обновление экспозиции из областного бюджета было выделено порядка 8,5 миллиона рублей.Новую экспозицию разработали музейные специалисты из Санкт-Петербурга. Часть экспозиции посвящена боевому пути Орлова, который в годы войны служил танкистом.
https://ria.ru/20230505/vologda-1869848132.html
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вологодская область, белозерск, ссср, музеи
Вологодская область, Вологодская область, Белозерск, СССР, Музеи
ВОЛОГДА, 10 мая – РИА Новости. В Белозерске Вологодской области ко Дню Победы завершили ремонт дома-музея поэта-фронтовика Сергея Орлова, сообщила пресс-служба правительства области.
Сергей Орлов - лауреат Государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов. Самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" посвящено безымянному герою Великой Отечественной войны.
По информации пресс-службы, капитальный ремонт деревянного здания 1874 года постройки, где жила семья Орлова, начался еще в 2020 году, но из-за недобросовестного подрядчика продлился три года вместо полутора лет. На ремонт и обновление экспозиции из областного бюджета было выделено порядка 8,5 миллиона рублей.
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"Средства на продолжение ремонта музея в областном бюджете на 2023 год были предусмотрены по поручению губернатора области, который дал задание сдать объект к маю, к празднику Победы. Благодаря слаженной работе строителей, специалистов по музейному проектированию, сотрудников Белозерского музея, обновленный дом-музей Сергея Орлова стал одним из самых современных литературных музеев региона", – цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Ларису Каманину.
Новую экспозицию разработали музейные специалисты из Санкт-Петербурга. Часть экспозиции посвящена боевому пути Орлова, который в годы войны служил танкистом.
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