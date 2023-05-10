https://ria.ru/20230510/muzey-1870798863.html

На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова

На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова - РИА Новости, 10.05.2023

На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова

В Белозерске Вологодской области ко Дню Победы завершили ремонт дома-музея поэта-фронтовика Сергея Орлова, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:54

2023-05-10T14:54

2023-05-10T14:54

вологодская область

вологодская область

белозерск

ссср

музеи

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ВОЛОГДА, 10 мая – РИА Новости. В Белозерске Вологодской области ко Дню Победы завершили ремонт дома-музея поэта-фронтовика Сергея Орлова, сообщила пресс-служба правительства области.Сергей Орлов - лауреат Государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов. Самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" посвящено безымянному герою Великой Отечественной войны.По информации пресс-службы, капитальный ремонт деревянного здания 1874 года постройки, где жила семья Орлова, начался еще в 2020 году, но из-за недобросовестного подрядчика продлился три года вместо полутора лет. На ремонт и обновление экспозиции из областного бюджета было выделено порядка 8,5 миллиона рублей.Новую экспозицию разработали музейные специалисты из Санкт-Петербурга. Часть экспозиции посвящена боевому пути Орлова, который в годы войны служил танкистом.

https://ria.ru/20230505/vologda-1869848132.html

вологодская область

белозерск

ссср

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Алёна Пава

вологодская область, белозерск, ссср, музеи