https://ria.ru/20230510/moskva-1870849143.html

Более 20 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня любви к деревьям

Более 20 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня любви к деревьям - РИА Новости, 10.05.2023

Более 20 мероприятий пройдет в Москве в честь Дня любви к деревьям

Более 20 мероприятий пройдет в парках и экоцентрах Москвы с 11 по 16 мая в честь Дня любви к деревьям, посетителей ожидают экскурсии, мастер-класс по росписи... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:21

2023-05-10T17:21

2023-05-10T17:21

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москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 20 мероприятий пройдет в парках и экоцентрах Москвы с 11 по 16 мая в честь Дня любви к деревьям, посетителей ожидают экскурсии, мастер-класс по росписи экосумок, лекции и квесты, рассказывающие о флоре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "В России 14 мая отмечается День посадки деревьев, 16 мая - День любви к деревьям. С 11 по 16 мая состоится экопутешествие "Зеленые острова Москвы". На экологических площадках столицы пройдет более 20 тематических мероприятий", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что во время экопутешествия гости смогут послушать сказки и рассказы о природе на тематическом занятии "Сказки под сосной", которое пройдет 12 мая в в экоцентре "Битцевский лес". Обучиться правилам поведения на природной территории можно будет 13 мая в экоцентре "Конный двор" на занятии "Школа выживания. Ориентирование на местности". Кроме того, 13 мая в экоцентре "Цветоводство" участники смогут посетить мастер-класс "Роспись экосумок". В ходе интерактивного путешествия по особо охраняемым природным территориям Москвы "Зеленые острова", которое пройдет в экоцентре "Лесная сказка", посетители смогут познакомится с московской флорой. А в экоцентре "Битцевский лес" 14 мая гостей будет ожидать кинопоказ "Живая природа". "Для взрослых специалисты подготовили дендрологические экскурсии. На все мероприятия необходима предварительная запись", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва