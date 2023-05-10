Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/moskva-1870771718.html
В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы
В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы - РИА Новости, 10.05.2023
В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы
Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:10
2023-05-10T13:10
безопасность
россия
москва
дмитрий песков
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870586035_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_1253184a0cc1aa384f363cfee708d357.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то попытки помещать проведению 9 мая. По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870586035_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e2a31f99844bc087f26af6321d40fdfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, москва, дмитрий песков, день победы
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы

Песков заявил, что правоохранительные органы не сообщали о попытках атаковать Москву 9 мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то попытки помещать проведению 9 мая.
По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Побежденные проклинают победителей: два мира — два 9 Мая
9 мая, 19:32
 
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий ПесковДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала