https://ria.ru/20230510/moskva-1870771718.html

В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы

В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы - РИА Новости, 10.05.2023

В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы

Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:10

2023-05-10T13:10

2023-05-10T13:10

безопасность

россия

москва

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то попытки помещать проведению 9 мая. По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870653618.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, дмитрий песков, день победы