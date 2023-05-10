В Кремле не получали сообщений о попытках атаковать Москву на День Победы
Песков заявил, что правоохранительные органы не сообщали о попытках атаковать Москву 9 мая
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Никаких сообщений от правоохранительных органов о безуспешной попытке атаковать Москву 9 мая не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то попытки помещать проведению 9 мая.
По данным пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.