https://ria.ru/20230510/moskva-1870732992.html

Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года

Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года - РИА Новости, 10.05.2023

Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года

В Москве планируется реконструировать и привести в порядок семь участков набережных до 2026 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:08

2023-05-10T11:08

2023-05-10T11:08

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве планируется реконструировать и привести в порядок семь участков набережных до 2026 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В настоящее время ведутся строительные работы на четырех участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Как отметил заммэра, уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первому участку Симоновской. С 2024 до 2026 года обустроят участки Карамышевской, Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П.Н. Фоменко", Симоновской набережной от строящегося жилого комплекса до Третьего транспортного кольца, а также набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки. Таким образом, по словам Бочкарева, до 2026 года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.

https://realty.ria.ru/20230510/otradnoe-1870715509.html

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы