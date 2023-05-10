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Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года - РИА Новости, 10.05.2023
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11:08 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/moskva-1870732992.html
Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года
Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года - РИА Новости, 10.05.2023
Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года
В Москве планируется реконструировать и привести в порядок семь участков набережных до 2026 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:08
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москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве планируется реконструировать и привести в порядок семь участков набережных до 2026 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "В настоящее время ведутся строительные работы на четырех участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Как отметил заммэра, уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первому участку Симоновской. С 2024 до 2026 года обустроят участки Карамышевской, Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П.Н. Фоменко", Симоновской набережной от строящегося жилого комплекса до Третьего транспортного кольца, а также набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки. Таким образом, по словам Бочкарева, до 2026 года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в Москве обновят семь участков набережных до 2026 года

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект городского пространства на Крутицкой набережной
Проект городского пространства на Крутицкой набережной
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Москве планируется реконструировать и привести в порядок семь участков набережных до 2026 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящее время ведутся строительные работы на четырех участках: Шелепихинской, Крутицкой, Симоновской и Карамышевской набережных", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
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Как отметил заммэра, уже в этом году планируется завершить работы по обустройству Крутицкой набережной и первому участку Симоновской. С 2024 до 2026 года обустроят участки Карамышевской, Шелепихинской набережных, участка набережной от парка "Фили" до театра "Мастерская П.Н. Фоменко", Симоновской набережной от строящегося жилого комплекса до Третьего транспортного кольца, а также набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки.
Таким образом, по словам Бочкарева, до 2026 года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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