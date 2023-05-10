https://ria.ru/20230510/moskva-1870697041.html
В Москве пройдет более ста мероприятий проекта "Время добра"
В Москве пройдет более ста мероприятий проекта "Время добра" - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве пройдет более ста мероприятий проекта "Время добра"
Более 100 мероприятий в рамках проекта "Время добра" пройдет в столице в мае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:51
2023-05-10T07:51
2023-05-10T08:12
москва
сергей собянин
мосволонтер
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 100 мероприятий в рамках проекта "Время добра" пройдет в столице в мае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале. Собянин уточнил, что мероприятия пройдут также во всех волонтерских окружных центрах "Доброе место". Например, можно принести корм для животных в рамках акции "Накорми друга". Всю помощь направят в луганские приюты для бездомных животных. "Для участия в проекте "Время добра" нужно зарегистрироваться на интересующее мероприятие. А специальная интерактивная карта "Добрых дел" на сайте "Мосволонтёра" поможет сориентироваться в расписании", - дополняется в сообщении.
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москва, сергей собянин, мосволонтер, общество
Москва, Сергей Собянин, Мосволонтер, Общество
В Москве пройдет более ста мероприятий проекта "Время добра"
Мэр Москвы Собянин: в столице в мае пройдет более ста мероприятий проекта "Время добра"